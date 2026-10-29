Трех членов ОПГ из Оренбурга осудили за азартные игры в интернете
Обвиняемые совершили 57 преступлений
Промышленный районный суд Оренбурга вынес приговор трем членам местной ОПГ, которые проводили азартные игры в интернете. Как сообщили в пресс-службе суда, фигурантов признали виновными в 57 преступлениях.
Участники группировки с марта 2023 по сентябрь 2024 года проводили азартные игры на интернет-ресурсе, который обеспечивал финансовые потоки виртуального казино. Осужденные незаконно получали банковские карты, логины, пароли и другие данные посторонних людей для пополнения баланса и вывода средств с выигрышей. На преступной деятельности оренбуржцы заработали более 23 млн руб.
ОПГ признали виновной в 57 эпизодах преступлений, связанных с незаконным получением персональных данных для обеспечения работы интернет-казино. Фигуранты свою вину не признали.
Суд отправил подсудимых в исправительную колонию общего режима на срок от трех до трех с половиной лет. Участникам группировки также назначили штраф в размере 600, 650 и 700 тыс. руб. соответственно.
В собственность государства было конфисковано более 23,2 млн руб., которые были получены в результате преступлений. На данный момент приговор не вступил в законную силу.