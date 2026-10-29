Трех членов ОПГ из Оренбурга осудили за азартные игры в интернете

Участники группировки с марта 2023 по сентябрь 2024 года проводили азартные игры на интернет-ресурсе, который обеспечивал финансовые потоки виртуального казино. Осужденные незаконно получали банковские карты, логины, пароли и другие данные посторонних людей для пополнения баланса и вывода средств с выигрышей. На преступной деятельности оренбуржцы заработали более 23 млн руб.