Один человек погиб при ударе БПЛА по промзоне в Стерлитамаке

Жертвой сегодняшней атаки ВСУ в Стерлитамаке стал один человек, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале. Это водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий в городе.

Господин Хабиров принес соболезнования родным погибшего. Глава республики пообещал оказать им необходимую помощь.

Сегодня днем над Стерлитамаком сбили несколько беспилотников. Их обломки упали на территории одного из предприятий. Там начался пожар. Название предприятия Радий Хабиров не уточнял.