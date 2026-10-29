«Важно не забывать и об объективных трудностях работающих хозяйств»
Банковский эксперт Алексей Чепик — о планах по изъятию необрабатываемых сельхозземель
Госдума готовит к принятию во втором чтении законопроект, который предполагает изменение регулирования залога сельхозземель (ЗСХН). В частности, предполагается в тех случаях, когда ЗСХН не будут обрабатываться, изымать их через суд, продавать с торгов либо приобретать в государственную или муниципальную собственность с последующим принудительным погашением ипотеки. Средства от реализации залоговой земли предлагается в первую очередь направлять на покрытие расходов, связанных с организацией торгов, погашением обязательств перед залогодержателями, а остатки уже перечислять собственникам. Инициативу комментирует руководитель юридического департамента Банка «Кубань Кредит» Алексей Чепик.
«Для банков возможные изменения коснутся периодичности проверок использования участков и оценки их залоговой стоимости с учетом риска изъятия.
Для кредитного рынка важны предсказуемость процедуры изъятия и защита прав залогодержателей. Полезной мерой стало бы уведомление банка со стороны заемщика уже на стадии выдачи предписания: это позволит раньше подключиться к поиску решения и потенциальному восстановлению использования земли.
При применении новых правил важно не забывать и об объективных трудностях работающих хозяйств: излишне формальный подход может повысить риски для кредиторов и привести к увеличению залоговых дисконтов с уменьшением доступной суммы кредита.
Поэтому возвращение земель в оборот должно сбалансировано сочетаться с сохранением возможности кредитовать их обработку».