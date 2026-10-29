«Важно не забывать и об объективных трудностях работающих хозяйств»

Госдума готовит к принятию во втором чтении законопроект, который предполагает изменение регулирования залога сельхозземель (ЗСХН). В частности, предполагается в тех случаях, когда ЗСХН не будут обрабатываться, изымать их через суд, продавать с торгов либо приобретать в государственную или муниципальную собственность с последующим принудительным погашением ипотеки. Средства от реализации залоговой земли предлагается в первую очередь направлять на покрытие расходов, связанных с организацией торгов, погашением обязательств перед залогодержателями, а остатки уже перечислять собственникам. Инициативу комментирует руководитель юридического департамента Банка «Кубань Кредит» Алексей Чепик.