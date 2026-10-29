Депутаты заксобрания в первом чтении приняли краевой бюджет на 2027–2029 годы

В 2027–2029 годах Пермский край продолжит участие в реализации национальных проектов. На достижение национальных целей развития в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 94 млрд руб. «При формировании бюджета исходили из необходимости сохранить устойчивость региона и выполнить все обязательства перед жителями. При этом важно не снижать темпы развития — продолжать строительство и обновление инфраструктуры, поддерживать территории и создавать условия для роста экономики. До второго чтения вместе с депутатами детально проработаем предложения по отдельным направлениям», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.