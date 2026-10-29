Депутаты заксобрания в первом чтении приняли краевой бюджет на 2027–2029 годы
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Законодательное собрание Пермского края в первом чтении поддержало проект закона о бюджете Пермского края на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Согласно представленному сегодня на пленарном заседании краевого парламента проекту, в 2027 году доходы краевого бюджета прогнозируются в размере 289,1 млрд руб., в 2028-м — 297,8 млрд руб., в 2029-м — 308,7 млрд руб. Расходы составят 314,2 млрд руб., 319,9 млрд руб. и 325,9 млрд руб. соответственно. Большая их часть будет направлена на финансирование социальных программ.
Основные статьи расходов предполагают поддержку многодетных семей и участников СВО, строительство и обновление инфраструктуры, модернизацию системы ЖКХ, строительство и ремонт дорог, догазификацию.
В 2027–2029 годах Пермский край продолжит участие в реализации национальных проектов. На достижение национальных целей развития в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 94 млрд руб. «При формировании бюджета исходили из необходимости сохранить устойчивость региона и выполнить все обязательства перед жителями. При этом важно не снижать темпы развития — продолжать строительство и обновление инфраструктуры, поддерживать территории и создавать условия для роста экономики. До второго чтения вместе с депутатами детально проработаем предложения по отдельным направлениям», — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам спикера краевого парламента Валерия Сухих, представленный проект бюджета отвечает приоритетам регионального развития. «Расходные статьи бюджета сверстаны с учетом конкретных запросов жителей Прикамья. Даже в непростых макроэкономических условиях удалось подготовить документ, который обеспечивает и социальные гарантии наших граждан, и инвестиционное развитие края на долгосрочную перспективу. Это результат эффективного взаимодействия депутатского корпуса и краевого правительства в рамках работы над проектом бюджета и последовательного курса губернатора Дмитрия Махонина на устойчивое развитие региона», – подчеркнул спикер.
Рассмотрение финансового документа во втором чтении запланировано на ноябрь.