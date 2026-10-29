DJ Smash стал совладельцем столичной ресторанной компании
Совладельцем московского ООО «Лавр» стал пермский музыкант Андрей Ширман (DJ Smash). Согласно данным Rusprofile, с 26 октября ему принадлежит 1% долей в компании. Общество ведет деятельность ресторанов и кафе с полным обслуживанием. Основным владельцем (56,27% долей) является Кетереван Гузбанд-Топуриа, 22,73% принадлежит ООО «Капитал Коннект» бизнесмена Яна Уселиса и 20% — Алине Юнаевой.
Юридический адрес компании зарегистрирован на Саввинской набережной, 13. Согласно 2ГИС, в находящемся по этому адресу жилом комплексе Savvin river зарегистрировано два ресторана. Речь идет об Oltremare и Gemini. Второй, по данным геосервиса, откроется в декабре.
Уроженец Перми Андрей Ширман выступает под псевдонимом DJ Smash. Является лауреатом ряда престижных музыкальных премий.