DJ Smash стал совладельцем столичной ресторанной компании

Юридический адрес компании зарегистрирован на Саввинской набережной, 13. Согласно 2ГИС, в находящемся по этому адресу жилом комплексе Savvin river зарегистрировано два ресторана. Речь идет об Oltremare и Gemini. Второй, по данным геосервиса, откроется в декабре.