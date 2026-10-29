Бензин в Челябинской области в конце октября подешевел до 69,9 рублей за литр
Средняя стоимость автомобильного бензина в Челябинской области по состоянию на 26 октября составила 69,9 руб. за литр. По данным федерального Росстата, это значительно ниже среднего показателя по России, который зафиксирован на уровне 76,6 руб. За отчетную неделю в регионе, как и в большинстве субъектов РФ, наблюдалось снижение цен на основные виды топлива.
Согласно статистике, литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области стоит в среднем 65,2 руб., АИ-95 — 72,4 руб. Цена на высокооктановое топливо (АИ-98 и выше) достигла 101,6 руб. Средняя стоимость дизельного топлива в регионе составила 81,5 руб. за литр.
Челябинская область сохраняет одни из самых низких цен на топливо в Уральском федеральном округе. Для сравнения, в Свердловской области средняя цена бензина составляет 72,4 руб., в Тюменской — 83,3 руб., а в Ханты-Мансийском автономном округе — 84,2 руб. Дешевле, чем на Южном Урале, бензин в УрФО стоит только в Курганской области (65,5 руб.).
С начала 2026 года рост цен на бензин в Челябинской области составил 18,6%, на дизельное топливо — 13,3%, что соответствует общероссийской динамике за этот период.