Бензин в Челябинской области в конце октября подешевел до 69,9 рублей за литр

Средняя стоимость автомобильного бензина в Челябинской области по состоянию на 26 октября составила 69,9 руб. за литр. По данным федерального Росстата, это значительно ниже среднего показателя по России, который зафиксирован на уровне 76,6 руб. За отчетную неделю в регионе, как и в большинстве субъектов РФ, наблюдалось снижение цен на основные виды топлива.