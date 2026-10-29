На омской птицефабрике «Калачинский инкубатор» ввели процедуру наблюдения
Инициатором банкротства выступила новосибирская птицефабрика «Улыбино»
Арбитражный суд Омской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Калачинский инкубатор» из-за задолженности в размере 12,8 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. Сроки проведения процедуры наблюдения в определении суда не указаны, полный текст документа пока не опубликован.
Инициатором банкротства в сентябре 2026 года выступила новосибирская птицефабрика «Улыбино». В апреле текущего года она уже выиграла судебный спор с омским предприятием, взыскав 12 млн руб. по договору от июня 2025 года на поставку не менее 60 тонн гусиных тушек. Согласно материалам суда, «Калачинский инкубатор» получил аванс в размере 12 млн руб., но поставил продукции лишь на 500 тыс. руб.
ООО «Калачинский инкубатор» зарегистрировано в Омской области в 2023 году. Единственным владельцем компании является Андрей Крупин. В 2025 году выручка общества составила 66,2 млн руб., чистая прибыль — 170 тыс. руб.
Птицефабрика «Улыбино» зарегистрирована в Искитиме Новосибирской области в 2016 году и специализируется на производстве замороженного мяса птицы. Владельцами предприятия являются Вадим Степура (60%) и комбикормовый завод «Вега» (40%). По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 3,4 млрд руб., чистая прибыль — 179 млн руб.