На омской птицефабрике «Калачинский инкубатор» ввели процедуру наблюдения

Инициатором банкротства в сентябре 2026 года выступила новосибирская птицефабрика «Улыбино». В апреле текущего года она уже выиграла судебный спор с омским предприятием, взыскав 12 млн руб. по договору от июня 2025 года на поставку не менее 60 тонн гусиных тушек. Согласно материалам суда, «Калачинский инкубатор» получил аванс в размере 12 млн руб., но поставил продукции лишь на 500 тыс. руб.