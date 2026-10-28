В мэрии Екатеринбурга анонсировали дополнительные автобусы до кампуса УрФУ
Власти Екатеринбурга совместно с Уральским федеральным университетом (УрФУ) прорабатывают изменения в маршрутной сети для улучшения транспортной доступности кампуса в Новокольцовском. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности заместителя главы Екатеринбурга Николай Вахлов.
«Буквально вчера для нас тоже было, к сожалению, новостью то, что кампус УрФУ заработал. Сейчас мы это с коллегами из УрФУ отрабатываем. И я думаю, мы найдем все способы для того, чтобы решить все вопросы с доставкой студентов. Для этого надо будет вносить какие-то корректировки в маршрутную сеть. Посмотрим, как нам скорректировать и маршрутную сеть, и, возможно, изменить количество подвижного состава, может быть, поменять класс транспортных средств»,— сказал Николай Вахлов.
По его словам, с 1 ноября на маршрут № 44 планируется добавить два автобуса. На маршруте № 56 машины среднего класса заменят автобусами большого класса. «Все эти мероприятия мы изначально предусмотрели, но они были предусмотрены с 1 ноября, к сожалению, тут небольшая нестыковочка у нас произошла с коллегами из УрФУ»,— отметил господин Вахлов.
После возвращения к очным занятиям в кампусе УрФУ в Новокольцовском студенты столкнулись с трудностями по дороге в университет и обратно. Учащиеся писали в соцсетях, что добраться до университета непросто, а уехать обратно в город еще сложнее. На автобусных остановках собирались большие очереди, фотографии которых распространились по студенческим пабликам и чатам.