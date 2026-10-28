В мэрии Екатеринбурга анонсировали дополнительные автобусы до кампуса УрФУ

«Буквально вчера для нас тоже было, к сожалению, новостью то, что кампус УрФУ заработал. Сейчас мы это с коллегами из УрФУ отрабатываем. И я думаю, мы найдем все способы для того, чтобы решить все вопросы с доставкой студентов. Для этого надо будет вносить какие-то корректировки в маршрутную сеть. Посмотрим, как нам скорректировать и маршрутную сеть, и, возможно, изменить количество подвижного состава, может быть, поменять класс транспортных средств»,— сказал Николай Вахлов.