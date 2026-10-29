Онлайн-кинотеатр Wink появился в подписке Wildberries
Подписчики «WB Клуба» получили доступ к онлайн-кинотеатру Wink («Ростелеком»), рассказал “Ъ” представитель Wink. В саму подписку входит основной каталог фильмов и сериалов стриминга, а также доступ к 130 телевизионным каналам. Активировать функцию пользователь может на главной странице «WB Клуба» в разделе преимуществ. Уточняется, что позже будет доступна расширенная версия — «Wink Всё в одном», в которую входят премьеры Wink Originals, хиты телеканала СТС и коллекции кино и сериалов.
«WB Клуб» — подписка от Wildberries, предоставляющая участникам доступ к эксклюзивным скидкам и специальным условиям. Подписка обеспечивает повышенную скидку при оплате кошельком, а также доступ к скидкам продавцов и дает ряд нефинансовых привилегий. Была запущена в сентябре 2024 года, стоит 199 руб. в месяц или 159 руб. в месяц при оплате за год. По итогам прошлого года число ее подписчиков выросло в четыре раза, превысив 5 млн.
По данным Mediascope, большая часть населения России пользуется e-commerce-площадками, а ежедневное time spent (показывает продолжительность активного взаимодействия пользователя с сайтом) аудитории растет год от года, напоминает директор развития B2B онлайн-кинотеатра Wink Анна Артемьева: «Поэтому, запустив партнерство с Wildberries, мы идем за потребительским спросом». Директор транзакционного бизнеса департамента финтех маркетплейса называет включение онлайн-кинотеатра в подписку логичным шагом: «Мы собираем в одной подписке то, что генерирует реальную ценность для ее участников».
Wildberries в прошлом году рассматривала запуск собственного онлайн-кинотеатра. Маркетплейс, как говорят собеседники “Ъ” на медиарынке, пока отказался от идеи создания собственного онлайн-кинотеатра. Они прогнозируют, что по итогам текущего года число пользователей «WB Клуба» может достигнуть 7–8 млн.