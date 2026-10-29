Онлайн-кинотеатр Wink появился в подписке Wildberries

«WB Клуб» — подписка от Wildberries, предоставляющая участникам доступ к эксклюзивным скидкам и специальным условиям. Подписка обеспечивает повышенную скидку при оплате кошельком, а также доступ к скидкам продавцов и дает ряд нефинансовых привилегий. Была запущена в сентябре 2024 года, стоит 199 руб. в месяц или 159 руб. в месяц при оплате за год. По итогам прошлого года число ее подписчиков выросло в четыре раза, превысив 5 млн.