Экспорт мяса птицы из России упал на 28,9% за год

Совокупное падение поставок обусловлено в первую очередь сокращением экспорта в Китай. Это ключевой покупатель российской курятины. В январе—сентябре 2026 года Россия, согласно оценке участников рынка, отправила в страну 60,9 тыс. тонн мяса птицы. Год к году значение сократилось почти в два раза. Экспорт в Саудовскую Аравию за девять месяцев упал в 2,7 раза, до 22,5 тыс. тонн, в Узбекистан — на 29%, до 11,7 тыс. тонн. Увеличивать поставки бизнес старается за счет стран Африки. Но экспорт в них пока остается ограниченным и низкомаржинальным.