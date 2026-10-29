Экспорт мяса птицы из России упал на 28,9% за год
В январе—сентябре 2026 года Россия экспортировала 223,5 тыс. тонн мяса птицы, следует из данных участников рынка (подсчеты есть у “Ъ”). Год к году показатель сократился на 28,9%. В Минсельхозе предлагают оперировать накопленными данными. За последние пять лет экспорт российского мяса птицы вырос на 65% в физическом и в 2,4 раза — в стоимостном выражении, говорят там. Сейчас в министерстве видят перспективные направления для увеличения объема поставок по новым направлениям.
Совокупное падение поставок обусловлено в первую очередь сокращением экспорта в Китай. Это ключевой покупатель российской курятины. В январе—сентябре 2026 года Россия, согласно оценке участников рынка, отправила в страну 60,9 тыс. тонн мяса птицы. Год к году значение сократилось почти в два раза. Экспорт в Саудовскую Аравию за девять месяцев упал в 2,7 раза, до 22,5 тыс. тонн, в Узбекистан — на 29%, до 11,7 тыс. тонн. Увеличивать поставки бизнес старается за счет стран Африки. Но экспорт в них пока остается ограниченным и низкомаржинальным.
Работать внутри страны птицеводам становится сложнее из-за растущей конкуренции с импортной продукцией. Согласно подсчетам участников рынка, в январе—сентябре в страну ввезли 283,9 тыс. тонн мяса птицы. Год к году значение выросло на 26,4%. Поставки из Белоруссии увеличились на 16,8%, до 148,1 тыс. тонн, из Китая — на 81,3%, до 110,8 тыс. тонн. В общей сложности две страны обеспечили 91,2% российского импорта курицы.