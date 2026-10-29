Средствами дольщиков обеспечено 65,8% проектного финансирования девелоперов
В августе 2026 года покрытие проектного финансирования (ПФ) застройщиков жилья средствами с эскроу-счетов составило 65,8%, подсчитал “Ъ” на основе данных ЦБ. Год к году значение сократилось на 6,2 процентного пункта (п. п.). Показатель стал минимальным с первой половины 2020 года, говорят в «Дом.РФ».
Ниже покрытие ПФ средствами на эскроу-счетах было только на самом старте перехода, когда кредиты выбирались быстрее, чем копились деньги дольщиков, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. На конец 2019 года покрытие составляло около 42%, на конец первого квартала 2020 года — 52%, второго — 64%, напоминает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Но тогда, по ее словам, не все новостройки продавались в рамках эскроу-модели.
Сейчас ситуация другая. За год совокупная задолженность застройщиков перед банками выросла на 16%, до 11,37 трлн руб., в августе 2026 года. А накопленные ими на эскроу-счетах средства — только на 6%, до 7,48 трлн руб., следует из материалов ЦБ. Стройка дорожает, требуется больше средств, а продажи сдерживаются высокой стоимостью ипотеки, говорит коммерческий директор ГК «АльфаСтройИнвест» Юрий Балабанов.