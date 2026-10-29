Средствами дольщиков обеспечено 65,8% проектного финансирования девелоперов

Ниже покрытие ПФ средствами на эскроу-счетах было только на самом старте перехода, когда кредиты выбирались быстрее, чем копились деньги дольщиков, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. На конец 2019 года покрытие составляло около 42%, на конец первого квартала 2020 года — 52%, второго — 64%, напоминает основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. Но тогда, по ее словам, не все новостройки продавались в рамках эскроу-модели.