Ввод жилья в России за девять месяцев снизился на 13,4%
В январе—сентябре 2026 года объем ввода жилья в России снизился на 13,4% в годовом выражении — до 66,3 млн кв. м, сообщил Росстат. Отдельно в третьем квартале было сдано в эксплуатацию 23,6 млн кв. м, что на 3,5% ниже значения за аналогичный период 2025 года. Месячные показатели на протяжении почти всего года были хуже прошлогодних — за исключением лишь июня и июля, когда ввод жилья продемонстрировал рост. В сентябре темпы ввода жилья были в отрицательной зоне — за месяц сдано в эксплуатацию 8,2 млн кв. м, что на 8,8% меньше, чем годом ранее.
На протяжении года отрицательную динамику обеспечивал в основном сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС). За девять месяцев введено 41,4 млн кв. м частного жилья — объемы сдачи жилья в эксплуатацию в этом сегменте просели сразу на 20,8%. Отметим, в минусе ИЖС был на протяжении всего года и вышел в положительную зону лишь в сентябре, когда было введено почти 5,3 млн кв. м частного жилья — это на 4% больше, чем годом ранее.
В секторе многоквартирного жилья ситуация выглядит лучше. За январь—сентябрь застройщики ввели 24,9 млн кв. м жилья, что на 2,7% превышает прошлогодний показатель. В целом этот сегмент демонстрировал рост с февраля (небольшое снижение зафиксировано лишь в мае), однако в августе ситуация ухудшилась — застройщики сдали в эксплуатацию 2,6 млн кв. м, что на 6,5% меньше, чем годом ранее. В сентябре падение оказалось более ощутимым — ввод составил 3 млн кв. м, что уже на 25% отстает от прошлогодних значений.