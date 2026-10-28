Рост ВВП в сентябре замедлился до 0,5% год к году
Рост экономики РФ в сентябре замедлился до 0,5% в годовом измерении после 0,8% в августе, следует из оценки Минэкономики. Улучшение ситуации в обработке сопровождалось спадом в сельском хозяйстве и углублением снижения показателей в добыче и оптовой торговле. Хотя доходы населения продолжают поддерживать потребление, его рост в октябре замедляется. Октябрьские опросы промышленников при этом показывают некоторое улучшение их настроений при сохраняющихся ограничениях со стороны спроса.
По оценке Минэкономики, за январь—сентябрь ВВП увеличился на 0,6% год к году. Такая накопленная оценка сохраняется третий месяц подряд. В третьем квартале рост экономики также составил 0,6% год к году — после 1,3% во втором, а в отдельно взятом сентябре снизился до 0,5% с 0,8% в августе.
Выпуск базовых отраслей, по данным Росстата, в сентябре вырос на 0,7% год к году после 0,9% в августе, за девять месяцев — лишь на 0,2%. Наиболее резкое ухудшение в сентябре произошло в сельском хозяйстве: рост на 6,6% год к году в августе сменился спадом на 12,3%. Хотя месячные показатели зависят от сроков уборки, отрицательным оказался и результат третьего квартала — минус 3,9% год к году. Сжатие показателя в добыче усилилось с 1,3% до 4,1%, в оптовом обороте — с 0,5% до 1,9%. Рост грузооборота транспорта замедлился с 4,2% до 2,2%.