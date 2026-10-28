Физлица сократили объем средств на срочных счетах на 85,9 млрд рублей

Сокращение срочных вкладов необязательно означает уход денег из банковской системы. По данным ЦБ, совокупный объем средств населения (без учета счетов эскроу) в сентябре снизился на тот же 51 млрд руб., до 68,4 трлн руб. «Из этого следует, что часть средств со срочных депозитов перетекла на текущие, в том числе накопительные, счета»,— отмечает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Накопительные счета конкурируют с короткими вкладами за средства, к которым клиент хочет сохранить свободный доступ. «Они не могут полностью заменить вклад с фиксированной ставкой: доступность денег и гарантированная на выбранный срок доходность — разные преимущества»,— поясняет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. При этом сентябрьский отток оказался меньше августовского (107 млрд руб.), указывает господин Доронкин. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов также отмечает замедление оттока в сентябре, связывая его в том числе с завершением сезона отпусков.