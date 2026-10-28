Физлица сократили объем средств на срочных счетах на 85,9 млрд рублей
Объем депозитов физических лиц в сентябре продолжил сокращаться, хотя и чуть меньшими темпами, чем в предыдущем месяце. Эксперты допускают, что часть средств перетекает на накопительные счета. Конкуренция за вкладчиков усиливается, но повышать ставки для всех банки не спешат — сохранение маржинальности заставляет их ограничиваться точечными предложениями с дополнительными условиями.
По подсчетам “Ъ” на основе отчетности банков, опубликованной на сайте ЦБ, объем депозитов физлиц (без учета ПСБ и ВБРР) за сентябрь сократился на 85,9 млрд руб., до 45 трлн руб. Согласно данным ЦБ, снижение в целом по сектору составило 51 млрд руб., до 46,8 трлн руб. Наиболее сильное сокращение депозитного портфеля пришлось на Т-Банк (на 121,5 млрд руб.), в банке не ответили на запрос “Ъ”. Сокращение за отчетный период наблюдалось у Газпромбанка, ВТБ и Сбербанка, тогда как Альфа-банк увеличил портфель на 114,5 млрд руб.
Сокращение срочных вкладов необязательно означает уход денег из банковской системы. По данным ЦБ, совокупный объем средств населения (без учета счетов эскроу) в сентябре снизился на тот же 51 млрд руб., до 68,4 трлн руб. «Из этого следует, что часть средств со срочных депозитов перетекла на текущие, в том числе накопительные, счета»,— отмечает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Накопительные счета конкурируют с короткими вкладами за средства, к которым клиент хочет сохранить свободный доступ. «Они не могут полностью заменить вклад с фиксированной ставкой: доступность денег и гарантированная на выбранный срок доходность — разные преимущества»,— поясняет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков. При этом сентябрьский отток оказался меньше августовского (107 млрд руб.), указывает господин Доронкин. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов также отмечает замедление оттока в сентябре, связывая его в том числе с завершением сезона отпусков.