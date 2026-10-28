Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Петербурге
В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека. Авария случилась 28 октября у дома 9 по проспекту Просвещения, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным полиции, 90-летний водитель Renault столкнулся с BMW под управлением 51-летнего мужчины. После удара BMW изменил траекторию движения и столкнулся со Skoda, за рулем которой находился 38-летний мужчина, и Volvo, которым управлял 31-летний водитель.
Водителя Renault госпитализировали в тяжелом состоянии, его 84-летнюю супругу, находившуюся в машине, — в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу доставили водителя BMW с травмами средней степени тяжести. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.