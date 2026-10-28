Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в котором пострадали три человека. Авария случилась 28 октября у дома 9 по проспекту Просвещения, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.