Китайская Golden Brick Capital получила 49% в проекте НСЗК

О планах НСЗК выращивать сельскохозяйственные культуры стало известно летом прошлого года. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 5–7 млрд руб. ДАК была зарегистрирована тогда же. Задача компании — реализация агропромышленного кластера «Нижнеленинское—Тунцзян», говорят в НСЗК. Соглашение об участии в нем было подписано в 2025 году в рамках Восточного экономического форума. Проект, по словам представителя компании, изначально предусматривал китайского партнера.