Китайская Golden Brick Capital получила 49% в проекте НСЗК
ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» нашла партнера для выращивания сельскохозяйственных культур. 49% в созданной ею «Дальневосточной агропромышленной корпорации» (ДАК) получила структура китайской Golden Brick Capital. Вместе они планируют освоить 200 тыс. га в Еврейской автономной области. Но проект станет успешным, лишь получив господдержку и гарантированный сбыт в Китай.
Зарегистрированная в Гонконге Vision Investment Limited получила 49% в ООО «Дальневосточная агропромышленная корпорация, следует из СПАРК. 51% долей остались у ООО «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК), ранее контролировавшего 100% в компании. В НСЗК “Ъ” пояснили, что говорить о планируемом объеме инвестиций со стороны партнера преждевременно. Проект на стадии формирования стратегии и технико-экономического обоснования. Оперативно связаться с Vision Investment Limited не удалось.
О планах НСЗК выращивать сельскохозяйственные культуры стало известно летом прошлого года. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 5–7 млрд руб. ДАК была зарегистрирована тогда же. Задача компании — реализация агропромышленного кластера «Нижнеленинское—Тунцзян», говорят в НСЗК. Соглашение об участии в нем было подписано в 2025 году в рамках Восточного экономического форума. Проект, по словам представителя компании, изначально предусматривал китайского партнера.