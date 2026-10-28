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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Ее поздравляет президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян:
— Эльвира Сахипзадовна, Вы много лет удивляете и восхищаете всех: и друзей, и недругов, и представителей финансового рынка, и далеких от него людей — своим умом, волевым и непреклонным характером. Такую волю и смелость не всегда увидишь в мужчинах. А здесь хрупкая обаятельная женщина, взвалившая на свои плечи огромную ответственность за банковскую систему в сложнейшее для страны время. Не буду лукавить, наши взгляды на решение ряда финансово-экономических проблем не всегда совпадают. Но я хочу подчеркнуть Ваши порядочность и честность, которые вызывают у меня уважение. Поэтому, будучи порой оппонентами в вопросах развития банковской системы, на человеческом уровне я очень Вам симпатизирую и категорически не приемлю огульную критику в Ваш адрес. Хочу пожелать Вам в день рождения крепкого здоровья, удачи и стойкости.
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №201

от 29.10.2026, стр. 2
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