Предложение ароматических углеводородов может частично восстановиться
Нехватка ароматических углеводородов, возникшая из-за их более активного использования при выпуске бензина, может ослабнуть уже в ноябре за счет выхода ряда НПЗ из ремонтов и снижения спроса на топливо. Власти ранее рассматривали введение запрета на экспорт дефицитного сырья, но решение так и не было принято.
Доступность ароматических углеводородов на российском рынке может повыситься, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В октябре, поясняют эксперты, приоритетное использование ароматических компонентов в производстве бензина продолжает ограничивать предложение бензола для нефтехимии. В ноябре давление может ослабнуть благодаря ожидаемому завершению ремонтов ряда НПЗ и сезонному снижению спроса на топливо. Но сроки восстановления доступных объемов остаются неопределенными.
Из-за снижения производства ароматических углеводородов в условиях ремонтов НПЗ и их более активного использования в производстве топлива несколько потребляющих отраслей столкнулись с нехваткой этого сырья и ростом цен. В этих условиях правительство еще летом начало рассматривать вариант введения запрета на экспорт ароматических углеводородов. Против ограничений на экспорт сырого бензола — побочного продукта при производстве кокса — выступила «Русская сталь», предложив увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола. Из-за разногласий решение так и не было принято, говорят собеседники “Ъ”. К тому же, по их словам, экспорт снижается естественным путем в условиях высоких внутренних цен.