Предложение ароматических углеводородов может частично восстановиться

Из-за снижения производства ароматических углеводородов в условиях ремонтов НПЗ и их более активного использования в производстве топлива несколько потребляющих отраслей столкнулись с нехваткой этого сырья и ростом цен. В этих условиях правительство еще летом начало рассматривать вариант введения запрета на экспорт ароматических углеводородов. Против ограничений на экспорт сырого бензола — побочного продукта при производстве кокса — выступила «Русская сталь», предложив увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола. Из-за разногласий решение так и не было принято, говорят собеседники “Ъ”. К тому же, по их словам, экспорт снижается естественным путем в условиях высоких внутренних цен.