Фонд развития промышленности будет интегрирован с ВЭБ.РФ
Фонд развития промышленности (ФРП) будет преобразован в закрытый паевой инвестиционный фонд и интегрирован с ВЭБ.РФ. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму. Реорганизация работающего с 2014 года фонда позволит ему привлекать частные средства. ВЭБ же получит докапитализацию за счет субсидии в виде имущественного взноса РФ. Благодаря такой интеграции, пояснили “Ъ” в ВЭБе, госкорпорация сможет профинансировать новые проекты в промышленности на общую сумму 1,2 трлн руб. Обещано, что условия выдачи льготных займов для предприятий не ухудшатся.
Подготовленный Минэкономразвития законопроект предлагает реорганизовать управление Фондом развития промышленности для расширения финансовой поддержки значимых для государства производителей.
Фонд сформирован в 2014 году по инициативе Минпромторга на базе Российского фонда технологического развития, организационно-правовую форму которого — федеральное государственное автономное учреждение — он сохранил до сих пор. По поручению Минпромторга фонд курирует госкорпорация ВЭБ.РФ. ФРП выдает промышленным предприятиям льготные займы на реализацию проектов под 3% и 5% годовых на срок до семи лет. Размер займа варьируется от 5 млн руб. до 2 млрд руб. По данным Минэкономразвития, за время работы фонда при его поддержке 1255 предприятий были созданы «с нуля» или увеличили выпуск по критически важным направлениям.