Фонд развития промышленности будет интегрирован с ВЭБ.РФ

Фонд сформирован в 2014 году по инициативе Минпромторга на базе Российского фонда технологического развития, организационно-правовую форму которого — федеральное государственное автономное учреждение — он сохранил до сих пор. По поручению Минпромторга фонд курирует госкорпорация ВЭБ.РФ. ФРП выдает промышленным предприятиям льготные займы на реализацию проектов под 3% и 5% годовых на срок до семи лет. Размер займа варьируется от 5 млн руб. до 2 млрд руб. По данным Минэкономразвития, за время работы фонда при его поддержке 1255 предприятий были созданы «с нуля» или увеличили выпуск по критически важным направлениям.