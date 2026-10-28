Работу МКС могут продлить до 2032 года
Россия обсуждает с партнерами возможность продления эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2032 года. Одновременно на российском сегменте продолжается работа над проблемой утечки воздуха в служебном модуле «Звезда»: переходную камеру, через которую экипаж получает доступ к грузовым кораблям, могут вывести из эксплуатации.
О возможном продлении работы МКС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в Совете федерации. По его словам, это не повлияет на планы по развертыванию Российской орбитальной станции, первый модуль которой планируется запустить в 2028 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на полях форума «Россия—Африка» сообщил, что затопление МКС может произойти в 2031–2032 годах. В июле российская госкорпорация заявляла о принципиальной договоренности с NASA продлить совместную работу на станции до 2030 года.
Обсуждение сроков эксплуатации МКС продолжается на фоне технических проблем российского сегмента. С 2019 года специалисты пытаются устранить утечку воздуха в переходной камере служебного модуля «Звезда». Она соединяет внутренние помещения модуля с кормовым стыковочным узлом, к которому пристыковываются грузовые корабли «Прогресс». Через камеру экипаж получает доступ к грузовому отсеку корабля, поэтому перед открытием люков давление в ней необходимо выравнивать.