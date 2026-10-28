Работу МКС могут продлить до 2032 года

О возможном продлении работы МКС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров во время выступления в Совете федерации. По его словам, это не повлияет на планы по развертыванию Российской орбитальной станции, первый модуль которой планируется запустить в 2028 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на полях форума «Россия—Африка» сообщил, что затопление МКС может произойти в 2031–2032 годах. В июле российская госкорпорация заявляла о принципиальной договоренности с NASA продлить совместную работу на станции до 2030 года.