Круги БАДа
Пермская компания регистрирует товарные знаки для новых фармпрепаратов
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Как стало известно «Ъ-Прикамье», владельцы пермских аптек «Планета здоровья», среди которых российская телеведущая и предпринимательница Юлия Высоцкая, наладили производство препаратов под собственными торговыми марками. Так, в числе средств, уже представленных в аптечной сети, бренд биодобавок VIVACIA, который производится в Великобритании по заказу пермской компании. Сейчас пермское ООО «Квинлаб» регистрирует сразу несколько товарных знаков для производства косметических средств и фармпрепаратов. Эксперты считают, что это может свидетельствовать о намерении расширить линейку производства БАДов, продажа которых налажена через сеть аптек.
Компания «Квинлаб», зарегистрированная в Перми и на 25% принадлежащая известной телеведущей Юлии Высоцкой, регистрирует несколько товарных знаков: «Пироталам», «Спрейнум», «Изибриз», «Симпторел», «Толтиксон», «Асидукс», «Обдарол». Информация об этом опубликована на сайте Znakoved. Заявки поданы на 3-й и 5-й классы МКТУ, которые включают кремы, косметику, средства гигиены, а также фармацевтические и прочие препараты для медицинских или ветеринарных целей.
ООО «Квинлаб» зарегистрировано в Перми в прошлом году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 75% долей компании принадлежит Антону Петрову, 25% — Юлии Высоцкой. Основной вид деятельности ООО — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Выручка предприятия за 2025 год составила 4,1 млн руб., убыток — 376 тыс. руб.
Согласно открытым данным, компания «Квинлаб» специализируется на выпуске биологически активных препаратов под торговой маркой VIVACIA. Само производство препаратов расположено за рубежом. Кроме того, по заказу компании производятся витамины под брендом Vitumnus.
Антон Петров и Юлия Высоцкая контролируют еще одно юрлицо из Перми, со схожим видом деятельности — ООО «Артелар». Эта компания зарегистрирована в 2016 году. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», ей принадлежит несколько зарегистрированных товарных знаков, в том числе «Аллергостоп», «Флайфорт», «Риноспект» и другие.
Все препараты распространяются через сеть аптек «Планета здоровья», которые также контролируются Юлией Высоцкой и пермским предпринимателем Александром Броварцом.
О том, что госпожа Высоцкая стала владельцем 25% долей сразу трех пермских ООО — «Арктик», «Азон» и «Аптека 59», входящих в ГК «Планета здоровья», стало известно в прошлом году.
Как поясняли «Ъ-Прикамье» в пиар-службе компаний Юлии Высоцкой, госпожа Высоцкая станет амбассадором «Планеты здоровья». При этом стратегической целью партнерства является создание нового формата аптек, предполагающего продажу не только лекарств, но и продуктов питания, спортивных товаров, косметики, посуды.
«Планета здоровья» входит в десятку крупнейших российских аптечных сетей, насчитывает 2,7 тыс. филиалов по всей России. Создана пермским бизнесменом Александром Броварцом. По оценке RNC Pharma, компания занимает четвертую позицию в рейтинге аптек по доле на розничном коммерческом рынке. На официальном сайте указано, что «Планета здоровья» представлена в 55 регионах РФ, в том числе в Краснодарском крае, а также в Московской, Ленинградской, Ярославской областях. В Прикамье сегодня действует 583 филиала сети. Правообладатель бренда «Планета здоровья» — ООО «АСП» на 100% принадлежит господину Броварцу.
Получить комментарии в «Квинлаб» и «Артелар» не удалось — у компаний отсутствуют контактные данные, кроме пермских адресов. В пиар-службе Юлии Высоцкой вчера на запрос «Ъ-Прикамье» также не ответили. Собеседник, близкий к компаниям, отметил, что они не планируют комментировать регистрацию новых товарных знаков.
Эксперты считают, что регистрация брендов еще не означает реального производства. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что это может свидетельствовать о намерении расширить ассортимент БАДов. «Но это пока только сигнал о намерениях, то есть до реального выхода этой линейки еще далеко. На практике, к слову, компании часто регистрируют названия „впрок“, так как держать портфель „готовых ТЗ“ выгодно, потому что сама регистрация в Роспатенте отнимает много времени»,— говорит она.
По словам эксперта, схема, при которой российская компания выступает владельцем бренда, заказчиком и дистрибьютором, а продукт производится за рубежом на контрактной основе, в отрасли очень распространена. «Для БАДов, пожалуй, это даже классика. Российский бренд разрабатывает рецептуру и упаковку, получает регистрацию на себя и продает в России, а выпуск поручает заводам в других странах. Это также можно объяснить тем, что при таком раскладе не нужно строить собственный завод с соответствующими стандартами, а можно сразу запускать необходимые позиции, и такой ассортимент из нескольких десятков баночек можно легко распределять сразу между несколькими контрактными площадками»,— пояснила госпожа Владимирова.
По ее мнению, фармацевтическая отрасль сейчас переходит от интенсивного роста к закреплению результата: по итогам 2025 года пока рынок показывает рост, но высокая конкуренция и снижение покупательской способности населения будут диктовать свои условия. «Сейчас производителям важно укладываться и в собственную маржу, в качество и грамотный маркетинг. В случае с линейками Высоцкой в целом надежды позитивные, так как она смогла выстроить грамотную дистрибуцию через собственную сеть аптек и наладить производство за рубежом, которое гарантирует качество продукта. Востребованность новых препаратов опять же будет зависеть от позиционирования, цены и целебных качеств»,— резюмирует эксперт.
Коммерсантъ (Пермь) №201от 29.10.2026, стр. 8