Круги БАДа

По словам эксперта, схема, при которой российская компания выступает владельцем бренда, заказчиком и дистрибьютором, а продукт производится за рубежом на контрактной основе, в отрасли очень распространена. «Для БАДов, пожалуй, это даже классика. Российский бренд разрабатывает рецептуру и упаковку, получает регистрацию на себя и продает в России, а выпуск поручает заводам в других странах. Это также можно объяснить тем, что при таком раскладе не нужно строить собственный завод с соответствующими стандартами, а можно сразу запускать необходимые позиции, и такой ассортимент из нескольких десятков баночек можно легко распределять сразу между несколькими контрактными площадками»,— пояснила госпожа Владимирова.