Минтранс хочет обеспечить видимость поездов на нерегулируемых переходах

Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект приказа, устанавливающий новые требования к обеспечению безопасности на железной дороге. Предлагается закрепить минимальное расстояние, с которого пешеход на нерегулируемом переходе должен видеть приближающийся поезд, стоя при этом на расстоянии 5 м от крайнего рельса. Это расстояние будет зависеть от скорости движения состава. Например, при скорости приближающегося поезда до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 м, при 26–40 км/ч — не менее 200 м, при 41–90 км/ч — не менее 400 м, при 91–140 км/ч — не менее 600 м. Если обеспечить необходимую видимость на переходе невозможно, от владельца железной дороги потребуют поставить автоматическую светофорную сигнализацию.