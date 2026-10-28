Минтранс хочет обеспечить видимость поездов на нерегулируемых переходах
Минтранс хочет ужесточить требования к безопасности на железных дорогах. ОАО РЖД и других владельцев инфраструктуры обяжут обеспечить видимость поездов на нерегулируемых переходах на расстоянии 150–600 м в зависимости от скорости приближения локомотива. С пассажирских платформ нужно будет убрать киоски, ларьки и деревья. Если видимость обеспечить не получается, переход через пути потребуется оборудовать сигнализацией со светофором и звуковым сигналом.
Минтранс разместил на regulation.gov.ru проект приказа, устанавливающий новые требования к обеспечению безопасности на железной дороге. Предлагается закрепить минимальное расстояние, с которого пешеход на нерегулируемом переходе должен видеть приближающийся поезд, стоя при этом на расстоянии 5 м от крайнего рельса. Это расстояние будет зависеть от скорости движения состава. Например, при скорости приближающегося поезда до 25 км/ч видимость должна составлять не менее 150 м, при 26–40 км/ч — не менее 200 м, при 41–90 км/ч — не менее 400 м, при 91–140 км/ч — не менее 600 м. Если обеспечить необходимую видимость на переходе невозможно, от владельца железной дороги потребуют поставить автоматическую светофорную сигнализацию.
Вводится также запрет на размещение на платформах капитальных зданий, сооружений, «многолетних насаждений» и любых других объектов, ухудшающих видимость. Речь идет о торговых павильонах, ларьках или разросшихся деревьях. «Находящиеся на платформах объекты инфраструктуры для осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности представляют угрозу для безопасности движения на железнодорожном транспорте»,— поясняют в Минтрансе.