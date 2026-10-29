Эволюция торговых центров

По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Global, чаще всего в торговых центрах размещаются офисы предприятий, профиль которых во многом совпадает с профилем самих ТЦ. «Например, в специализированных центрах, где продают мебель и товары для дома, располагаются офисы дизайнерских фирм и организаций, оказывающих услуги по ремонту жилья. В ТРЦ нередко можно встретить офисы кулинарных школ, здесь арендуют помещения салоны и студии красоты. В крупных городах в некоторых ТРЦ размещают коворкинги — помещения, которые хорошо востребованы фрилансерами и самозанятыми. А вот форматы торгово-офисных центров, где часть помещения сдается в аренду магазинам и индустрии развлечений, а часть — под стандартные офисы на полный рабочий день, похоже, не прижилась. Этому формату мешает плохая транспортная доступность некоторых таких помещений, а самое главное — отсутствие тишины, что так необходимо для повседневной работы в офисе. Наконец, развитие дистанционной занятости тоже сильно подорвало спрос на торгово-офисный формат»,— заключает эксперт.