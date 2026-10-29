Мода оптимизирует присутствие

В торговых комплексах Петербурга в январе — июне 2026 года доля фешен-ритейла составила 24% всех площадей. При этом в крупных ТЦ площадью от 45 тыс. кв. м их доля составляет 25%, а в малых торговых центрах — 14%. В первом полугодии 2026 года в торговых центрах Петербурга было открыто около 12 тыс. кв. м новых магазинов одежды, обуви и аксессуаров, закрыто 41 тыс. кв. м. Таким образом, объем закрытых площадей более чем втрое превысил объем новых открытий. Основную причину такой динамики региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева видит в оптимизации офлайн-сетей. «Ритейлеры внимательнее оценивают эффективность каждой точки и закрывают менее результативные магазины, более адресно подходя к дальнейшему развитию»,— подчеркивает она.