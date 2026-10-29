Мода оптимизирует присутствие
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На объектах стрит-ритейла Санкт-Петербурга фешен-сегмент остается второй крупнейшей категорией арендаторов после общественного питания. В ТЦ магазины одежды, обуви и аксессуаров занимают 24% всех торговых площадей. Как отмечают эксперты и участники рынка, сегодня фешен-бренды отходят от количественных показателей присутствия сетей в пользу качества локации и продуманной концепции торговых пространств.
По данным NF Group, по итогам первого полугодия 2026 года фешен-сегмент занимает 14% площадей на центральных торговых улицах Санкт-Петербурга, его доля немного сократилась — на 0,1–0,2 п. п. По итогам третьего квартала на Невском проспекте доля фешен-операторов составляет 23% против 24% годом ранее. На главной улице Северной столицы премиальные бренды уступают место более демократичным форматам. При этом в 2026 году заметно выросла ротация арендаторов: за девять месяцев на Невском открылось и было анонсировано к открытию 49 магазинов и заведений против 43 годом ранее, количество закрытий увеличилось с 42 до 60.
При этом на других торговых коридорах города присутствие модных ритейлеров значительно выше: например, на Большом проспекте П. С. Там доля сегмента составляет 35%. по наблюдениям аналитиков, часть компаний оптимизирует торговые площади или переезжает в помещения с более доступными арендными ставками либо более интенсивным пешеходным трафиком. При этом ротация затрагивает разные сегменты: на место одного формата может приходить оператор другого профиля.
По мнению Анны Лапченко, директора департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге, снижение активности фешен-сегмента связано прежде всего с более осторожной стратегией ритейлеров. «Фешен-бренды отходят от количественного расширения сети и концентрируются на эффективности действующих магазинов, качестве локации и концепции пространства. На рынок также влияют более сдержанная потребительская активность и снижение доли спонтанных покупок»,— объясняет эксперт.
Уличная ротация
В первом полугодии 2026 года на центральных торговых улицах Петербурга открылось 20 модных магазинов и бутиков, а закрылся 31, подсчитали аналитики NF Group. На данный сегмент пришлось 10% всех открытий и 16% всех закрытий в стрит-ритейле. При этом последние два года количество открытий в первом полугодии сокращается на 20–30% относительно аналогичных периодов предыдущих лет.
Госпожа Лапченко связывает ротацию с оптимизацией офлайн-сетей и пересмотром требований к эффективности конкретных точек. Часть арендаторов закрывает менее эффективные магазины либо рассматривает переезд в другие локации из-за уровня арендных ставок и снижения оборотов офлайн-магазинов.
Среди заметных открытий первой половины 2026 года можно выделить первый магазин PFM в Санкт-Петербурге на Большом проспекте П. С., а также Falconeri, Pjama Story, Top Top и совместное пространство Humanist и Arny Praht. На Большой Конюшенной улице открылся московский бренд Aline. В августе на Большой Конюшенной открылся IDOL, а в сентябре на Большом проспекте Петроградской стороны — Marc O’Polo. До конца года запланировано еще одно крупное событие — открытие флагманского магазина Sela в Доме мод.
Открытия и закрытия
В торговых комплексах Петербурга в январе — июне 2026 года доля фешен-ритейла составила 24% всех площадей. При этом в крупных ТЦ площадью от 45 тыс. кв. м их доля составляет 25%, а в малых торговых центрах — 14%. В первом полугодии 2026 года в торговых центрах Петербурга было открыто около 12 тыс. кв. м новых магазинов одежды, обуви и аксессуаров, закрыто 41 тыс. кв. м. Таким образом, объем закрытых площадей более чем втрое превысил объем новых открытий. Основную причину такой динамики региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева видит в оптимизации офлайн-сетей. «Ритейлеры внимательнее оценивают эффективность каждой точки и закрывают менее результативные магазины, более адресно подходя к дальнейшему развитию»,— подчеркивает она.
В первой половине текущего года среди открытий и расширений можно отметить LC Waikiki в «Жемчужной Плазе», AutoJack & LimoLady, Emka и Rizz. В «Галерее» открылись российские бренды Adelove, Nikifilini, «Попилов Яхтинг» и «Гоша Рубчинский». Среди новых иностранных игроков — s.Oliver в Outlet Village Pulkovo, Frapp в «Академ Парке» и Gustavo Gano в «Мега Дыбенко» и «Гранд Каньоне». Из заметных закрытий — универмаг Slava в Vokzal 1853, а также отдельные магазины Modis, Chester, Zenden, Sofia, Ecco, CR, Mo, XC и других операторов.
Запас прочности
Опрошенные эксперты сходятся во мнении, что более устойчивые позиции в текущих экономических условиях сохраняют сильные бренды с высокой узнаваемостью и сформированной аудиторией. Именно сетевые операторы обладают большим запасом прочности на фоне снижения спонтанного спроса, отмечают специалисты. Сегодня расширение сети уже не обязательно означает большое количество новых магазинов: это может быть переход в более сильные локации, изменение площади и ассортимента конкретной точки или запуск нового формата.
Отдельная возможность сохраняется у нишевых и премиальных брендов с четким позиционированием и продуктом, который сложно заменить предложением маркетплейсов. «Для них офлайн становится частью коммуникации с покупателем: важны интерьер, сервис, возможность познакомиться с продуктом и дополнительные функции пространства. На рынке уже появляются магазины, объединенные с кафе, а также коллаборации нескольких брендов»,— отмечает Анна Лапченко.
Сильные в офлайне
Например, для бренда «Снежная Королева» офлайн остается основным каналом — по итогам 2025 года на него приходилось примерно 80% продаж ритейлера, подтверждает Ольга Демидова, директор департамента по связям с общественностью компании «Снежная Королева». «Это связано со спецификой категории: костюмы, обувь, верхнюю одежду из натуральных материалов покупатель предпочитает оценить вживую: увидеть фактуру, примерить, почувствовать посадку. Онлайн помогает сделать выбор, но решение о покупке принимается в магазине. Наши клиенты особенно ценят офлайн-опыт — за обширный ассортимент и экспертный сервис»,— уточняет представитель бренда.
Офлайн перестал быть просто точкой продаж. Покупатель приходит с уже сформированным запросом, но хочет убедиться, что вещь стоит своих денег. Поэтому выигрывают те пространства, где продуманы навигация, примерочные, сервис и атмосфера. Магазин становится точкой контакта с брендом, поясняет госпожа Демидова.
Решение об открытии напрямую зависит от рентабельности конкретной локации и ее роли в клиентском пути. «Мы продолжаем обновлять и развивать сеть: где-то проводим релокации и обновления, где-то — масштабные реконструкции. Открываем новые пространства там, где видим потенциал и возможность предложить покупателю полноценный опыт. Офлайн остается важным, но он требует инвестиций в качество продукта, пространства и сервиса — и это тот путь, который мы выбираем»,— говорит директор департамента по связям с общественностью компании «Снежная Королева».
Сохраняя потенциал
Алия Ханбекова указывает, что основная часть фешен-ритейлеров, уже представленных в торговых центрах, сохраняет свое присутствие, а некоторые игроки продолжают точечное развитие. При этом на фоне оптимизации сетей компании стали значительно осторожнее подходить к выбору площадок и объему инвестиций, поэтому крупных и ярких открытий сегодня немного. «В то же время в успешных ТЦ, таких как "Галерея", бренды готовы расширяться, увеличивать площади и открывать флагманские магазины, одновременно развивая сервисное предложение и клиентский опыт. Именно у таких проектов мы видим наибольший потенциал в ближайшей перспективе»,— дает оценку региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group. Одним из показательных примеров стабильного фешен-игрока эксперт считает Melon Fashion Group. Компания продолжает развивать сеть, открывая как флагманские, так и регулярные магазины, и активно работает с ключевыми торговыми локациями Петербурга. Бренды группы имеют устойчивую аудиторию в регионах.
"Review Ритейл". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 10