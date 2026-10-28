Власти Екатеринбурга не исключили повышения стоимости проезда
В Екатеринбурге пока не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, сейчас она составляет 42 руб. Но при этом городские власти не исключают такой меры, сообщил исполняющий обязанности заместителя Главы Екатеринбурга Николай Вахлов.
«На текущий момент мы цены сдерживаем. Проезд мы не повышали. При этом мы с коллегами из других регионов общаемся, смотрим, как они все это реализуют, смотрим, какая инфляция у нас в стране в целом. Расчет ведем. Пока на уровне 42 руб. держим. Но в какой-то момент может возникнуть такой вопрос, что мы будем все-таки повышать проезд на какую-то стоимость»,— сказал Николай Вахлов.
В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышали в ноябре 2025 года — с 33 до 42 руб. С сентября 2025 года в Екатеринбурге ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также учащихся по программам дополнительного образования.