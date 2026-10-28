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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Урал

Власти Екатеринбурга не исключили повышения стоимости проезда

В Екатеринбурге пока не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте, сейчас она составляет 42 руб. Но при этом городские власти не исключают такой меры, сообщил исполняющий обязанности заместителя Главы Екатеринбурга Николай Вахлов.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

«На текущий момент мы цены сдерживаем. Проезд мы не повышали. При этом мы с коллегами из других регионов общаемся, смотрим, как они все это реализуют, смотрим, какая инфляция у нас в стране в целом. Расчет ведем. Пока на уровне 42 руб. держим. Но в какой-то момент может возникнуть такой вопрос, что мы будем все-таки повышать проезд на какую-то стоимость»,— сказал Николай Вахлов.
В последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышали в ноябре 2025 года — с 33 до 42 руб. С сентября 2025 года в Екатеринбурге ввели бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников, студентов колледжей и техникумов, а также учащихся по программам дополнительного образования.
Полина Бабинцева