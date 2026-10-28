Власти Екатеринбурга не исключили повышения стоимости проезда

«На текущий момент мы цены сдерживаем. Проезд мы не повышали. При этом мы с коллегами из других регионов общаемся, смотрим, как они все это реализуют, смотрим, какая инфляция у нас в стране в целом. Расчет ведем. Пока на уровне 42 руб. держим. Но в какой-то момент может возникнуть такой вопрос, что мы будем все-таки повышать проезд на какую-то стоимость»,— сказал Николай Вахлов.