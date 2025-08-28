«Эта акция не временная, она навсегда»

С сентября проезд в наземном городском транспорте станет бесплатным для 200 тыс. школьников Екатеринбурга и студентов средних специальных учебных заведений (ссузов) города, заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Представители мэрии добавили, что в рамках льготы стоимость проездного билета в метро для несовершеннолетних будет снижена в три раза. По мнению эксперта, власти могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения стоимости проезда для остальных категорий граждан после выборов главы региона.



Власти Екатеринбурга вводят бесплатный проезд для школьников в наземном общественном транспорте

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Власти Екатеринбурга вводят бесплатный проезд для школьников в наземном общественном транспорте

Денис Паслер поручил властям Екатеринбурга освободить школьников в возрасте от семи до 18 лет от уплаты проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях в ходе выступления на педагогическом совещании работников образования города.

«Екатеринбург самый школьный город региона, здесь высокая концентрация образовательных учреждений, в них учатся больше 200 тыс. ребятишек. Здесь ведущие педагогические силы области»,— подчеркнул врио губернатора.

Господин Паслер добавил, что льготой смогут воспользоваться и студенты ссузов. «Времени до 1 сентября осталось мало, и нужно наладить систему, которая будет работать в транспорте бессбойно. Прошу муниципалитет максимально упростить процесс, сделать переходный период, в быстром режиме выдать справки всем ребятам»,— обратился он к главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

Врио губернатора отметил, что власти объявят конкурс в сентябре, по которому обновят весь троллейбусный парк города и закупят 15 дополнительных автобусов-гармошек. «Впереди большое продолжение работы, связанное с переходом в новую систему, чтобы в рамках брутто-контрактов в ближайшие несколько лет мы обновили весь автобусный парк»,— сказал Денис Паслер, попросив преподавателей в зале разрешить ему «поехать работать дальше».

В Екатеринбурге запустили транспортную реформу в 2024 году из-за низкого качества услуг по перевозке пассажиров, что не устраивало «ни горожан, ни представителей власти». Мэрия заключила брутто-контракты с перевозчиками, предусматривающие оплату работы по фиксированной ставке за километр пробега, увеличила среднюю зарплату водителей «Гортранса» до 130 тыс. руб., инициировала увеличение штрафа за безбилетный проезд до 2 тыс. руб. и начала обновление подвижного состава. В начале года в горадминистрации отчитались о росте числа автобусов на популярных маршрутах.

Мэр Алексей Орлов заверил собравшихся, что власти успеют запустить бесплатный проезд для школьников и студентов ссузов с 1 сентября. «Возьмем для себя небольшой переходный период, в течение одного месяца, чтобы наладить все процессы, но решение принято — такого больше нет ни в одном городе страны»,— подчеркнул он.

В ходе разговора с журналистами заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов сообщил, что постановление горадминистрации о бесплатном проезде подпишут 29 августа. Вице-мэр добавил, что в рамках льготы власти также снизят стоимость проездного билета в метро для школьников и студентов ссузов с 760 до 200 руб. По словам господина Галямова, в дальнейшем мэрия рассмотрит «возможность сделать и там проезд бесплатным».

«Эта акция не временная, она навсегда. Это не те деньги, которые можно потратить на детей»,— подчеркнул вице-мэр.

По словам Алексея Орлова, администрация Екатеринбурга в течение долгого времени обсуждала возможность бесплатного проезда в городе с областными властями. «Брутто-контракты позволяют гибко подходить к предоставлению особых условий для различных категорий наших пассажиров. Помните случаи, когда детей высаживали, возникали конфликтные ситуации, которые недопустимы? Все это нас побудило к тому, чтобы внести предложение, и Денис Владимирович (Паслер.— "Ъ-Урал") поддержал»,— пояснил мэр.

Ввод брутто-контрактов в рамках транспортной реформы в Екатеринбурге позволяет властям сделать бесплатным общественный транспорт для школьников и студентов ссузов, однако существует риск увеличения стоимости проезда для других категорий граждан в связи с появлением выпадающих доходов, считает бывший заместитель министра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко. «Возможно появление перекрестного субсидирования, когда эту компенсацию для одних жителей города будут брать с других, особенно в условиях увеличения дефицита городского бюджета с 3,1 до 9,7 млрд руб. в июне, когда власти настроены собирать дополнительные доходы»,— рассказал он «Ъ-Урал», добавив, что об увеличении стоимости проезда может быть объявлено после досрочных выборов губернатора 12-14 сентября.

В начале проведения транспортной реформы Алексей Орлов отмечал, что стоимость проезда в Екатеринбурге не будет расти, пока власти не улучшат ситуацию в сфере перевозок. «Даже на рубль повышение недопустимо, потому что качество проезда оставляет желать лучшего»,— пояснил тогда мэр. В конце года господин Орлов не исключил, что в 2025 году стоимость проезда поднимется в связи с увеличением цен на топливо, запасные части и с изменениями в «Гортрансе».

