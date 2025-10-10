Стоимость проезда в Екатеринбурге с 1 ноября повысят до 42 рублей

В Екатеринбурге стоимость одной поездки в общественном транспорте с 1 ноября поднимут с 33 руб. до 42 руб. Как сообщили в мэрии, такое решение приняла энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области — документ подписал председатель комиссии Владимир Гришанов.

В администрации советуют для экономии платить за проезд через Систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду, по которой до конца года предоставляется скидка 9 руб. Также предлагается использовать «Екарту» — городские власти вводят единый безлимитный проездной билет, месяц проезда по которому будет стоить 1,5 тыс. руб. для физлиц и 2 тыс. руб. для юрлиц. Он будет действовать на всех видах транспорта.

Стоимость проездных для студентов снизится до 1,2 тыс. руб., для военнослужащих, ветеранов боевых действий и ВОВ, а также ветеранов труда — до 900 руб. Проезд для школьников на наземных видах транспорта остается бесплатным.

С 15 октября отменяются проездные на 70, 40 и 20 поездок, которые можно будет израсходовать после этого срока, но в дальнейшем купить их будет нельзя.

Ранее, в начале сентября, глава Свердловской области Денис Паслер объявил о бесплатном проезде на транспорте Екатеринбурга для учащихся школ, студентов средних специальных учебных заведений и обучающихся на дополнительных образовательных программах. Эксперты отмечали, что власти могут компенсировать выпадающие доходы за счет повышения стоимости билетов для остальных категорий граждан после выборов губернатора 12-14 сентября.

Ирина Пичурина