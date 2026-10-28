СК проверит, почему после наезда грузовика на школьницу не возбудили дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке сообщений о ДТП в Ростовской области, в котором тяжело пострадала школьница. По данным пресс-службы СК, водитель грузового автомобиля сдавал задним ходом и наехал на девочку.
Поводом для проверки стал сюжет федерального телеканала. В нем, как пересказывает СК, сообщалось, что водитель виноват в наезде, однако сотрудники органов внутренних дел не возбудили уголовное дело. Само ведомство пока не объявило, что дело о ДТП уже возбуждено: следователи СК по Ростовской области проводят процессуальную проверку возможной халатности по статье 293 УК РФ.
«Отмечается, что, несмотря на вину водителя грузового автомобиля, который, двигаясь задним ходом, совершил наезд на школьницу, сотрудники органов внутренних дел уголовное дело не возбудили», — говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Станиславу Ковалеву доложить о ходе проверки, установленных обстоятельствах и доводах сюжета.
Таким образом, предмет проверки — не только обстоятельства наезда, но и действия полиции после происшествия. Следователям предстоит выяснить, какие материалы собрали сотрудники МВД, как они оценили тяжесть вреда здоровью и почему не стали возбуждать уголовное дело.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, за восемь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировали 232 ДТП с участием детей до 16 лет. В этих авариях десять несовершеннолетних погибли, 273 получили травмы; 74 пострадавших были пешеходами.