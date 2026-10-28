СК проверит, почему после наезда грузовика на школьницу не возбудили дело

Поводом для проверки стал сюжет федерального телеканала. В нем, как пересказывает СК, сообщалось, что водитель виноват в наезде, однако сотрудники органов внутренних дел не возбудили уголовное дело. Само ведомство пока не объявило, что дело о ДТП уже возбуждено: следователи СК по Ростовской области проводят процессуальную проверку возможной халатности по статье 293 УК РФ.