Осетинская спортсменка Алина Касабиева впервые выиграла чемпионат мира по борьбе

Победа стала продолжением прошлогоднего выступления Алины Касабиевой: на чемпионате мира 2025 года в Загребе она дошла до финала и получила серебро, уступив японке Миве Морикаве. В апреле 2026 года спортсменка также стала серебряным призером чемпионата Европы в Тиране. Ирина Рингачи — опытная соперница: молдавская борчиха выигрывала чемпионат мира среди взрослых в 2021 году и завоевала несколько бронзовых наград мировых первенств. Поэтому финал свел серебряную призерку прошлого чемпионата мира с бывшей чемпионкой.