Осетинская спортсменка Алина Касабиева впервые выиграла чемпионат мира по борьбе
Российская спортсменка Алина Касабиева завоевала золото чемпионата мира по спортивной борьбе в Астане. В финале весовой категории до 65 кг она победила Ирину Рингачи из Молдавии. Для Алины Касабиевой это первое золото взрослого мирового первенства и первая золотая медаль сборной России на турнире в Казахстане. Результат финала подтвердил United World Wrestling в официальной таблице соревнований.
К финалу 24-летняя Алина Касабиева прошла четыре соперницы. В 1/8 финала она досрочно победила китаянку Йонгсин Фенг — 10:0, в четвертьфинале с тем же счётом выиграла у узбекистанки Набиры Есенбаевой. Полуфинал с украинкой Соломией Винник оказался значительно упорнее: россиянка взяла верх со счетом 8:4.
Победа стала продолжением прошлогоднего выступления Алины Касабиевой: на чемпионате мира 2025 года в Загребе она дошла до финала и получила серебро, уступив японке Миве Морикаве. В апреле 2026 года спортсменка также стала серебряным призером чемпионата Европы в Тиране. Ирина Рингачи — опытная соперница: молдавская борчиха выигрывала чемпионат мира среди взрослых в 2021 году и завоевала несколько бронзовых наград мировых первенств. Поэтому финал свел серебряную призерку прошлого чемпионата мира с бывшей чемпионкой.
Чемпионат мира проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября. Российские борцы выступают под национальным флагом и гимном — впервые на взрослом международном старте с 2019 года. После победы главу Северной Осетии Сергея Меняйло поздравил спортсменку в Telegram. В опубликованном сообщении он назвал результат достойным и пожелал Алине Касабиевой новых успехов; к поздравлению приложено видео Федерации спортивной борьбы России.