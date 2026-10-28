Роман «Отец Сережа» Марины Чуфистовой стал одним из победителей «Ясной Поляны»

При этом, чего греха таить, роман не идеальный. Взять хотя бы мимикрию под русскую классику, с которой «Отец Сережа» явно перегибает: «Но все закончилось быстро. Слишком быстро, чтобы он не мечтал о ней каждый день в часы томительного досуга». Или: «…в душе что-то теплилось. Надежда». Весь этот томительный досуг, вся эта надежда, которая понятно, где теплится,— как если бы бриолин перепутали с нафталином. Проговаривать очевидное писательница тоже не стесняется: «Кухню освещал уличный фонарь, в круге которого сиротливо стояла его машина. Такая чужая здесь».