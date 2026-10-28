Роман «Отец Сережа» Марины Чуфистовой стал одним из победителей «Ясной Поляны»
Премия «Ясная Поляна» в октябре отметила сразу два текста о священниках: «Поповича» Сергея Шаргунова в основной номинации и «Отца Сережу» Марины Чуфистовой в номинации «Молодость». И если Шаргунов вряд ли нуждается в представлении, то имя Чуфистовой в литературном мире стало звучать относительно недавно. Есть, знаете, «порядочный человек», а «Отец Сережа» — порядочный, достойный текст. Написанный гладко, в духе самой что ни на есть классической литературы,— некоторые пассажи, особенно про семейное счастье, будто прямиком из хрестоматийных романов Толстого.
Марина Чуфистова не первый год пишет добротную прозу: за последние пару лет в «Азбуке» у нее вышли романы «Йалка» (2024) и «День, когда Бога не стало» (2025), где герои тоже мыкаются близ родного для автора Ростова-на-Дону. С публикацией «Отца Сережи» (2026) подоспели премии: Чуфистова стала лауреатом «Ясной Поляны» в номинации «Молодость» и финалисткой премии журнала «Сноб» «Сделано в России» в номинации «Текст». К тексту мы и вернемся.
При этом, чего греха таить, роман не идеальный. Взять хотя бы мимикрию под русскую классику, с которой «Отец Сережа» явно перегибает: «Но все закончилось быстро. Слишком быстро, чтобы он не мечтал о ней каждый день в часы томительного досуга». Или: «…в душе что-то теплилось. Надежда». Весь этот томительный досуг, вся эта надежда, которая понятно, где теплится,— как если бы бриолин перепутали с нафталином. Проговаривать очевидное писательница тоже не стесняется: «Кухню освещал уличный фонарь, в круге которого сиротливо стояла его машина. Такая чужая здесь».