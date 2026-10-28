С 2020 года на Кубани возвели 573 объекта социальной инфраструктуры
С 2020 года в Краснодарском крае построили 573 объекта социальной инфраструктуры, в том числе 80 школ, 91 детский сад, 78 спортивных комплексов и 210 учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2026 году на строительство социальной инфраструктуры предусмотрели свыше 37 млрд руб. С начала года в крае завершили строительство восьми школ на 10 тыс. мест — среди них школа для одаренных детей «Поколение». Также построили три детских сада на 1 тыс. мест, три поликлиники, офис врача общей практики и фельдшерско-акушерский пункт.
Глава Кубани отметил, что новые проекты реализуют в том числе в рамках нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети». Он заявил, что сейчас важно последовательно доводить до результата уже начатые проекты: каждая школа, поликлиника или детский сад напрямую влияют на качество жизни в крае.
Новые социальные объекты в 2026 году открыли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском округе, Крыловском и Староминском районах.