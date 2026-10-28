С 2020 года на Кубани возвели 573 объекта социальной инфраструктуры

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в 2026 году на строительство социальной инфраструктуры предусмотрели свыше 37 млрд руб. С начала года в крае завершили строительство восьми школ на 10 тыс. мест — среди них школа для одаренных детей «Поколение». Также построили три детских сада на 1 тыс. мест, три поликлиники, офис врача общей практики и фельдшерско-акушерский пункт.