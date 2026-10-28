Теннисист Станислас Вавринка провел свой последний официальный матч
Завершилась 24-летняя карьера швейцарца Станисласа Вавринки, одного из самых известных представителей теннисной элиты, бывшей третьей ракетки мира и победителя трех турниров Большого шлема. Свой последний матч он провел в 41 год у себя на Swiss Indoor Basel, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом €2,6 млн, проиграв в первом круге в двух партиях чеху Иржи Легечке.
Станислас Вавринка не стал первой ракеткой мира и никогда не претендовал на это звание. Он принадлежал к тому поколению теннисистов, которое большую часть своей жизни в спорте было обречено находиться в тени «большой четверки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Тем не менее 24 года профессиональной карьеры Вавринки не прошли бесследно. Он останется в памяти болельщиков и как большой чемпион, обладавший брутальной харизмой, и как обладатель отменного одноручного удара слева, который экс первая ракетка мира Джон Макинрой однажды назвал лучшим в теннисе.
Подобного комплимента от знаменитого американца не удостаивались ни куда более великий швейцарец Роджер Федерер, ни трехкратный чемпион Roland Garros бразилец Густаво Куэртен, не позволивший Марату Сафину завершить на первом месте в рейтинге 2000 год, ни бельгийка Жюстин Энен, которая на пике карьеры неоднократно сокрушала Серену Уильямс. Бэкхенд Вавринки был настолько впечатляющ, что в 2014 году газета The New York Times, задавшаяся вопросом, не станет ли швейцарец спасителем этого исчезающего элемента теннисной техники, посвятила ему подробный графический материал.
Не самое типичное телосложение для теннисиста — а при росте 183 см Вавринка обладал широкой грудной клеткой, мощными бедрами и плотной талией — в сочетании с отменной техникой и чувством мяча позволяли ему хлестко лупить по мячу слева и мощно подавать.
С помощью этих козырей в период с 2006 по 2017 год швейцарец выиграл шестнадцать турниров.