Теннисист Станислас Вавринка провел свой последний официальный матч

Станислас Вавринка не стал первой ракеткой мира и никогда не претендовал на это звание. Он принадлежал к тому поколению теннисистов, которое большую часть своей жизни в спорте было обречено находиться в тени «большой четверки» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Тем не менее 24 года профессиональной карьеры Вавринки не прошли бесследно. Он останется в памяти болельщиков и как большой чемпион, обладавший брутальной харизмой, и как обладатель отменного одноручного удара слева, который экс первая ракетка мира Джон Макинрой однажды назвал лучшим в теннисе.