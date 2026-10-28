«Будут ли арабские партии решать, кто возглавит Израиль?»

Окончательные результаты выборов пока неизвестны, но одно можно сказать наверняка: арабские избиратели пришли на участки в огромном количестве, и их партии, по прогнозам, получат рекордное число мест в Кнессете. Легко понять воодушевление по этому поводу арабской общественности, особенно бедуинских общин. Их лидеры открыто говорят о своих национальных устремлениях… Однако к избирательным урнам людей привели не столько сами эти идеи, сколько поддержка и легитимность, которые они получили от лидеров левого блока. Последние не скрывали своего желания и планов опереться на арабские партии для формирования правительства меньшинства. Как только левые дали зеленый свет этим устремлениям, у избирателей партий «Раам» и «Объединенный список» проснулся аппетит к политическому влиянию. В то время как эти опасные амбиции обрели неоправданную легитимность, другая группа населения — ультраортодоксальные иудеи — подверглась жесткой демонизации. Они стали мальчиками для битья… Сложный, но необходимый диалог с этой группой израильского общества, которая является его неотъемлемой составляющей и частью еврейского народа, стал практически невозможен. При этом сотрудничество с теми, кто отказывается осудить «Хамас», почему-то стало вполне приемлемым.