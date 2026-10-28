«Будут ли арабские партии решать, кто возглавит Израиль?»
В Израиле состоялись парламентские выборы: реакция СМИ на первые результаты
Выборы в Кнессет сегодня главная тема для обсуждений мировыми медиа. Окончательные итоги их пока неизвестны, а период формирования нового правительства страны может занять много времени. Эксперты обсуждают то, что уже окончательно известно: необычайный успех на выборах арабских партий и то, что этот успех почти неизбежно делает их голос решающим в определении нового правительства Израиля.
«Едиот Ахронот» (Тель-Авив, Израиль)
Выборы в Израиле выявили опасные двойные стандарты: арабские партии — обласканы, ортодоксы — демонизированы
Окончательные результаты выборов пока неизвестны, но одно можно сказать наверняка: арабские избиратели пришли на участки в огромном количестве, и их партии, по прогнозам, получат рекордное число мест в Кнессете. Легко понять воодушевление по этому поводу арабской общественности, особенно бедуинских общин. Их лидеры открыто говорят о своих национальных устремлениях… Однако к избирательным урнам людей привели не столько сами эти идеи, сколько поддержка и легитимность, которые они получили от лидеров левого блока. Последние не скрывали своего желания и планов опереться на арабские партии для формирования правительства меньшинства. Как только левые дали зеленый свет этим устремлениям, у избирателей партий «Раам» и «Объединенный список» проснулся аппетит к политическому влиянию. В то время как эти опасные амбиции обрели неоправданную легитимность, другая группа населения — ультраортодоксальные иудеи — подверглась жесткой демонизации. Они стали мальчиками для битья… Сложный, но необходимый диалог с этой группой израильского общества, которая является его неотъемлемой составляющей и частью еврейского народа, стал практически невозможен. При этом сотрудничество с теми, кто отказывается осудить «Хамас», почему-то стало вполне приемлемым.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Успех арабских партий может обеспечить им роль в формировании следующего правительства Израиля
Одним из наиболее поразительных результатов выборов в Израиле во вторник стали необычайно успешные результаты двух ведущих арабских партий, чьи избиратели пришли на выборы в рекордном количестве, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху… Впечатляющие результаты арабских партий могут сделать их «делателями королей».
Однако формирование правящей коалиции с арабским участием остается в Израиле тяжкой задачей. Многие израильские евреи считают, что парламентское большинство не должно зависеть от поддержки арабских законодателей… Из двух арабских партий, показавших хорошие результаты во вторник, только «Раам» ранее входила в коалиционное правительство. Это произошло в 2021 году… Ее участие в том кабинете возмутило многих правых еврейских избирателей, и, когда он распался примерно через год, они поддержали господина Нетаньяху, сформировавшего самое жесткое правительство в истории Израиля. Теперь это правительство сталкивается с возможностью того, что оно может быть свергнуто результатами выборов, обеспеченных во многом высокой явкой арабского населения.
«Аль-Ахрам» (Каир, Египет)
Будут ли арабские партии решать, кто возглавит Израиль?
Во вторник израильтяне проголосовали на выборах, которые могут положить конец правлению Биньямина Нетаньяху, при этом арабские партии потенциально могут сыграть решающую роль в расстановке сил. Но даже если они помогут определить, кто сформирует следующее правительство, их влияние на его политику будет ограниченным. Политический центр тяжести Израиля сместился еще правее, а главный соперник Нетаньяху, бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот, отвергает идею создания палестинского государства. Эти выборы также станут испытанием для палестинских граждан Израиля, чьи голоса могут оказаться решающими, но чье политическое представительство остается разделенным между двумя арабскими партиями. Для палестинцев в Газе и на оккупированных территориях, большинство из которых не могут голосовать на выборах, ставки гораздо выше… Выборы могут определить, кто возглавит Израиль, и арабские партии могут повлиять на их исход, но ни новый премьер-министр, ни другая коалиция не изменят оккупационную политику Израиля в отношении палестинцев.
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Укрепление позиций палестинских партий в Кнессете изменит политический ландшафт Израиля
Значительный успех палестинских партий на всеобщих выборах в Израиле представляет собой безотлагательный и фундаментальный вызов для традиционной оппозиции страны: либо сотрудничать с арабскими израильтянами, либо вручить Биньямину Нетаньяху готовый план политического выживания. После объявления результатов экзитполов лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот объявил их победой «сионистского национального большинства Израиля», но реальный результат, похоже, гораздо сложнее. Самым большим изменением между новым и старым Кнессетом станет резко возросшее представительство палестинских партий… Это изменит расстановку сил на политической арене Израиля. Арабских израильтян уже не так легко будет оттеснить на второй план и игнорировать.