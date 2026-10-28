Экс-зампреду «Роснано» инкриминировали сделку по продаже 49% компании в «Хевеле»

О том, что в деле Олега Киселева по ходу следствия появился еще один, ранее не освещавшийся третий эпизод, стало известно на недавно стартовавшем процессе в Гагаринском суде столицы. Очередное заседание назначено на 29 октября. В целом бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют в вину три эпизода: особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп (ст. 160, 285 и 204 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку подсудимый проживает за границей. Помимо Олега Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.