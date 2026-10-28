Экс-зампреду «Роснано» инкриминировали сделку по продаже 49% компании в «Хевеле»
“Ъ” стали известны подробности ранее не освещавшегося эпизода из уголовного дела в отношении бывшего зампреда правления «Роснано» Олега Киселева, которое в заочном порядке начал рассматривать столичный суд. По версии следствия, в 2018 году управленец организовал продажу 49% ООО «Хевел», принадлежавших корпорации, за 1,47 млрд руб., что оказалось меньше реальной цены на 1,36 млрд руб.
О том, что в деле Олега Киселева по ходу следствия появился еще один, ранее не освещавшийся третий эпизод, стало известно на недавно стартовавшем процессе в Гагаринском суде столицы. Очередное заседание назначено на 29 октября. В целом бывшему топ-менеджеру «Роснано» вменяют в вину три эпизода: особо крупную растрату, злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, и коммерческий подкуп (ст. 160, 285 и 204 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку подсудимый проживает за границей. Помимо Олега Киселева в деле еще три фигуранта: бывший управляющий директор «Роснано» Ирина Рапопорт, директор «дочки» госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.
Не освещавшийся ранее эпизод дела связан с продажей принадлежавшей «Роснано» доли в ООО «Хевел».
По версии следствия, господин Киселев, занимая должность заместителя председателя правления корпорации, в составе организованной группы, действовавшей «под руководством неустановленного лица», организовал продажу принадлежавших корпорации 49% уставного капитала ООО «Хевел» по заниженной стоимости. Реальная рыночная стоимость доли на 7 декабря 2018 года, по версии следствия, составляла 2,831 млрд руб., а была продана за 1,470 млн руб. компании ООО «Реам Менеджмент». Представительница последней компании, говорится в деле, была не осведомлена о противоправном характере сделки. Для придания видимости законности, указывает следствие, был изготовлен заведомо недостоверный отчет об оценке от 7 ноября 2018 года, согласно которому стоимость доли составила 1,455 млн руб. Ущерб по делу составил 1,361 млрд руб. Мотивом действий господина Киселева следствие назвало «корыстную и иную личную заинтересованность, включая стремление к высокому вознаграждению и поддержание публичного имиджа».