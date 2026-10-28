США разместят в Польше центр техобслуживания ракет-перехватчиков для Patriot

О желании Польши предоставить площадку для строительства центра обслуживания ракет для Patriot последней модификации стало известно в сентябре. Тогда замминистра обороны страны Магдалена Собковская-Чернецкая рассказала, что Варшава сделала предложение Вашингтону и что оно может стать первым шагом к конечной цели — получению лицензии на производство ракет-перехватчиков в модификации PAC-3. Пока такие ракеты производятся «под ключ» только в США. Право собирать перехватчики последней модели также имеет Япония. У Mitsubishi Heavy Industries давно заключен контракт с американской Lockheed Martin: японская корпорация уже более десяти лет производит базовые версии PAC-3, а с 2025 года разворачивает мощности под новейшую модификацию PAC-3 MSE. Головки самонаведения для последней модели в страну по-прежнему поставляются из США компанией Boeing, что ограничивает выпуск несколькими десятками штук в год.