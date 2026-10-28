«Покупателям жилья с большим бюджетом не стоит ориентироваться на быстро проходящие тренды»

Краснодар и Ростов-на-Дону заняли второе место среди российских городов по количеству квартир с «дворцовыми» интерьерами, длительное время остающихся в продаже. Больше нераспроданного жилья такого типа зафиксировано только в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит Ассоциация агентств элитной недвижимости (Area). Как считает основатель архитектурного бюро ШИП Георгий Щуров, одной из главных ошибок, повлиявших на коммерческую судьбу таких квартир, стала неправильная работа с масштабом.