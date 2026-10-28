«Покупателям жилья с большим бюджетом не стоит ориентироваться на быстро проходящие тренды»
Архитектор Георгий Щуров — о ликвидности дворцовых интерьеров на юге России
Краснодар и Ростов-на-Дону заняли второе место среди российских городов по количеству квартир с «дворцовыми» интерьерами, длительное время остающихся в продаже. Больше нераспроданного жилья такого типа зафиксировано только в Санкт-Петербурге. Такие данные приводит Ассоциация агентств элитной недвижимости (Area). Как считает основатель архитектурного бюро ШИП Георгий Щуров, одной из главных ошибок, повлиявших на коммерческую судьбу таких квартир, стала неправильная работа с масштабом.
«Больше всего роскошного жилья эпохи "капрома" появилось в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, ведь именно в эти города устремилась первая волна частных инвестиций на рынке недвижимости. Но и крупнейшие города ЮФО, такие как Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону, стали одними из главных региональных центров накопления капитала.
Для многих людей обустройство таких интерьеров было способом продемонстрировать статус, попыткой отстраниться от советских паттернов и желанием создать ценный актив на будущее.
Одной из главных ошибок, повлиявших на коммерческую судьбу таких квартир, стала неправильная работа с масштабом, когда наполнение пространства не соответствует его размерам и структуре.
С одной стороны, это чрезмерная концентрация разнородных предметов интерьера, декора и элементов отделки на относительно небольшой площади, создающая эффект хаоса и визуального шума.
С другой стороны, это огромные площади, странные и избыточные архитектурные планировки, которые сложно качественно заполнить. Они обустраивались фрагментарно и бессистемно, формируя эффект "незаконченной работы". Сходную проблему можно увидеть и в старых загородных домах площадью вплоть до 1 тыс. кв. м, где вторые и третьи этажи пустуют.
Кроме того, переусложненный декор и отделочные решения довольно сложно поддерживать в приемлемом техническом и визуальном состоянии. А их демонтаж и замена на что-либо другое требуют привлечения высококвалифицированных специалистов с соответствующей оплатой труда.
Из-за огромных скоростей движения капиталов, ротации активов и эволюции рынка недвижимости Москва достаточно быстро "переварила" подобные объекты. Возникла отдельная бизнес-ниша, направленная на обновление данного жилья под нужды заказчиков.
В Санкт-Петербурге таких квартир много и сейчас в силу исторических причин, сложной структуры собственности в старом фонде и его медленного вовлечения в современный рынок.
На юге "роскошное" жилье эпохи "капрома" сделало многих собственников заложниками высоких ожиданий. Спрос на дорогостоящие решения 20-летней давности минимален, сбавить цену на них морально тяжело, а модернизация в условиях актуальных цен обойдется недешево. Поэтому владельцам остается только проводить реконструкцию по частям либо пойти на финансовые уступки.
Чтобы избежать такой дилеммы в будущем, покупателям жилья с большим бюджетом не стоит ориентироваться на громкие, но быстро проходящие тренды, увлекаться избыточными решениями. Тогда оно останется востребованным намного дольше».