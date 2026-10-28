Ростовская область вошла в число регионов, где сиротам проще всего найти семью

Ростовская область заняла девятое место в рейтинге российских регионов по условиям устройства детей-сирот в семьи, подготовленном проектом «Если быть точным». Регион получил 6,8 балла из 10 возможных при среднем показателе по стране 5,5 балла. С 2019 года результат области улучшился на 0,3 балла.