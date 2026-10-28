Ростовская область вошла в число регионов, где сиротам проще всего найти семью
Ростовская область заняла девятое место в рейтинге российских регионов по условиям устройства детей-сирот в семьи, подготовленном проектом «Если быть точным». Регион получил 6,8 балла из 10 возможных при среднем показателе по стране 5,5 балла. С 2019 года результат области улучшился на 0,3 балла.
Рейтинг охватывает 85 регионов и учитывает пять показателей: число детей, которым требуется новая семья, частоту их устройства, количество возвратов детей из семей под опеку, восстановление родительских прав и число семей, готовых принять ребенка. Чем выше место в рейтинге, тем благоприятнее ситуация с семейным устройством сирот.
Наиболее сильной стороной Ростовской области оказалось количество потенциальных приемных семей. На десять детей, нуждающихся в устройстве, приходится 15 семей, готовых принять ребенка. В среднем по России этот показатель составляет шесть семей на десять детей.
Хуже всего область выглядит по доле родителей, восстановленных в родительских правах: на 100 человек, лишенных таких прав, приходится пять восстановлений. Общероссийский показатель составляет девять на 100.
Наиболее сложная ситуация с устройством детей-сирот сложилась в Ненецком автономном округе, Республике Коми и Смоленской области. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Кабардино-Балкария.