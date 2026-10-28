К матчу «Крылья Советов»—«Динамо» в Самаре усилят работу общественного транспорта
Автобусы и трамваи помогут болельщикам добраться до стадиона и обратно
Дополнительный транспорт запустят в Самаре в связи с проведением футбольного матча между командами «Крылья Советов» и махачкалинским «Динамо» в рамках пятого тура Кубка России 2026/27 года. Игра состоится 29 октября на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 18:00, сообщает муниципальная администрация.
Для удобства зрителей автобусы маршрутов №1 и №67 будут специально заезжать на территорию стадиона перед матчем (с 15:00 до 18:00) и после его завершения (с 20:00 до 21:00). Компания «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов в районе стадиона в период с 15:00 до 21:00.
Трамвайно-троллейбусное управление обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев маршрутов №5, №7, №22, №24 и №25. После матча для развоза болельщиков будет задействован дополнительный подвижной состав: трамваи №5 и №7 отправятся от остановки «Самара Арена» по своим маршрутам.
Автобусы №1 и №67 будут курсировать от дублера Московского шоссе (площадка у «Мерседес-центра») в направлении центра города, а в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка — с остановки «Улица Дальняя».
Автобусы №34 и №41 будут ездить с площадки на пересечении дублера Московского шоссе и Алма-Атинской улицы. Все рейсы будут организованы с небольшим интервалом по мере наполнения салонов. Пассажирам рекомендуют планировать свои поездки заранее.