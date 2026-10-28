К матчу «Крылья Советов»—«Динамо» в Самаре усилят работу общественного транспорта

Для удобства зрителей автобусы маршрутов №1 и №67 будут специально заезжать на территорию стадиона перед матчем (с 15:00 до 18:00) и после его завершения (с 20:00 до 21:00). Компания «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов в районе стадиона в период с 15:00 до 21:00.