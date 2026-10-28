ЗакС принял поправки в закон о праве Смольного определять число «гайд-парков»

Инициативу подготовила группа депутатов-единороссов. Один из авторов законопроекта Денис Четырбок во время обсуждения документа отмечал, что обустройство площадок для публичных собраний и митингов связано с затратами из городского бюджета. По его словам, для проведения одного митинга из казны требуется минимум 160 тысяч рублей. Также в парламенте объясняли снижение порога по числу мест для таких мероприятий требованиями безопасности.