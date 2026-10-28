ЗакС принял поправки в закон о праве Смольного определять число «гайд-парков»
Смольный сократит число гайд-парков вдвое, а минимальное число площадок снизят с четырех до двух
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 28 октября в третьем, окончательном чтении приняли поправки в городской закон о митингах. Парламент разрешил Смольному определять не менее двух площадок для проведения народных собраний. Документ отправлен на подписание губернатору. Ранее городская норма обязывала правительство определять не менее четырех локаций. В действительности в Санкт-Петербурге определены восемь «гайд-парков».
Инициативу подготовила группа депутатов-единороссов. Один из авторов законопроекта Денис Четырбок во время обсуждения документа отмечал, что обустройство площадок для публичных собраний и митингов связано с затратами из городского бюджета. По его словам, для проведения одного митинга из казны требуется минимум 160 тысяч рублей. Также в парламенте объясняли снижение порога по числу мест для таких мероприятий требованиями безопасности.
На фоне обсуждения законопроекта в Смольном подтвердили «Ъ Северо-Запад» намерения сократить число гайд-парков в два раза. Из перечня исключат площадки в сквере Николая Львова, Пионерском парке и саду Девятого Января, а также площадь у Финляндского вокзала. В одобренном городской администрацией списке останутся Полюстровский парк, Южно-Приморский парк, парк Екатерингоф и Удельный парк. Пока, согласно действующему постановлению Смольного, в Петербурге остается восемь «гайд-парков».