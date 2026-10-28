Пострадавший при атаке БПЛА в Липецке получил осколочное ранение

В Липецке у 36-летнего мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА сегодня ночью, диагностировали осколочное ранение левой голени. Под местной анестезией врачи удалили из мягких тканей металлический фрагмент — предположительно, обломок арматуры. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале.