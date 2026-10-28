Пострадавший при атаке БПЛА в Липецке получил осколочное ранение
В Липецке у 36-летнего мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА сегодня ночью, диагностировали осколочное ранение левой голени. Под местной анестезией врачи удалили из мягких тканей металлический фрагмент — предположительно, обломок арматуры. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале.
Министр уточнила, что состояние пострадавшего удовлетворительное. Он отказался от госпитализации, поэтому был отпущен на амбулаторное лечение.
По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, за ночь над регионом уничтожили 45 беспилотников. В Липецке обломками БПЛА были выбиты окна в многоквартирном доме. В одном из СНТ дрон упал на садовый участок рядом с домом. Еще одно падение беспилотника зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе.