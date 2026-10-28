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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Черноземье

Пострадавший при атаке БПЛА в Липецке получил осколочное ранение

В Липецке у 36-летнего мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА сегодня ночью, диагностировали осколочное ранение левой голени. Под местной анестезией врачи удалили из мягких тканей металлический фрагмент — предположительно, обломок арматуры. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина в своем Telegram-канале.
Извлеченный из ноги липчанина металлический предмет

Извлеченный из ноги липчанина металлический предмет

Telegram-канал Лилии Самошиной

Министр уточнила, что состояние пострадавшего удовлетворительное. Он отказался от госпитализации, поэтому был отпущен на амбулаторное лечение.
По данным губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, за ночь над регионом уничтожили 45 беспилотников. В Липецке обломками БПЛА были выбиты окна в многоквартирном доме. В одном из СНТ дрон упал на садовый участок рядом с домом. Еще одно падение беспилотника зафиксировано рядом с жилым домом в Данковском районе.
Алина Морозова