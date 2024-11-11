В США запустили кругосветный круиз для желающих переждать правление Трампа

Американская компания запустила кругосветный круиз для недовольных итогами президентских выборов в США. Время морского путешествия составит весь предполагаемый срок избранного президента Дональда Трампа во главе страны — четыре года. Об этом написал Business Insider.

В путешествие желающие отправятся на лайнере Villa Vie Odyssey и посетят 140 стран на семи континентах. Цена билета по системе «все включено» начинается от $255,9 тыс. (около 25 млн руб.) за одноместный номер.

Путешественники, которые надеются на изменения в США после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2026 года, могут приобрести пакет «Промежуточные выборы». Он предполагает возвращение на родину примерно в этот период.

Представитель компании рассказал изданию, что путешествие не предполагает получения другого гражданства, но позволяет пассажирам «избежать пробок, политики и городской повседневности».

Выборы в США состоялись 5 ноября. В течение суток Дональд Трамп преодолел планку в 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2025 года.

О формировании новой администрации США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп ищет таланты».