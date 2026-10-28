Из Уфы организуют прямые рейсы по железной дороге в Пермь

Поезд будет отправляться из Уфы в Пермь в 9:49 и прибывать из Перми в Уфу в 12:51. Время в пути — около 20 часов. Маршрут пройдет через Златоуст, Миасс, Челябинск, Каменск-Уральский и Екатеринбург. Поезд будет курсировать раз в неделю. Первый рейс из Самары планируется 30 октября, из Перми — 1 ноября.