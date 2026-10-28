Глава белгородского «Транспорта будущего» рассказал о применении БПЛА после СВО
После окончания спецоперации продукцию белгородского производителя БПЛА ООО «Транспорт будущего» можно будет переоборудовать для гражданского применения. В этом поможет опыт конструкторов и инженеров-сборщиков. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Лебедев в ходе брифинга для СМИ.
В разрезе кадров глава компании заявил, что нынешние специалисты по работе с БПЛА смогут найти работу на рынке агродронов. По его словам, в горизонте двух-трех лет, чтобы занять эту сферу, потребуется порядка 16 тыс. машин. «Это, соответственно, минимум 16 тыс. операторов, которые в течение одного-двух дней научатся работать с агродронами и смогут неплохо на этом зарабатывать, потому что это вполне себе денежная профессия»,— отметил господин Лебедев.
Он добавил, что в городской логистике могут быть использованы беспилотники, доставляющие продукты и средства первой необходимости.
Директор по инновациям «Транспорта будущего» Владислав Алексеев рассказал, что компания разрабатывает «Проект 70». По его словам, у этого дрона есть функция смены шасси, в частности с модулем кормления рыб. Благодаря этому он может обслуживать форелевые хозяйства.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Транспорт будущего» начал отгрузку второго поколения «Изделия 80»: в войска уже отправлено порядка 750 комплектов, включающих 1,5 тыс. дронов. Сейчас компания готова выпускать около 400 комплектов в месяц или 5 тыс. в год, но она может масштабировать производство.