Глава белгородского «Транспорта будущего» рассказал о применении БПЛА после СВО

В разрезе кадров глава компании заявил, что нынешние специалисты по работе с БПЛА смогут найти работу на рынке агродронов. По его словам, в горизонте двух-трех лет, чтобы занять эту сферу, потребуется порядка 16 тыс. машин. «Это, соответственно, минимум 16 тыс. операторов, которые в течение одного-двух дней научатся работать с агродронами и смогут неплохо на этом зарабатывать, потому что это вполне себе денежная профессия»,— отметил господин Лебедев.