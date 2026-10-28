Белгородский «Транспорт будущего» начал отгрузки коптера нового поколения
Белгородский производитель БПЛА ООО «Транспорт будущего» (был создан топ-менеджерами ГК «Эфко», но впоследствии вышел из состава группы) начал отгрузки тяжелого коптера «Изделие 80» второго поколения. Всего в войска планируется поставить 750 комплексов, в состав которых входят 1,5 тыс. дронов, прицеп для их перевозки и комплект запасных частей. Об этом стало известно в ходе брифинга компании.
В июне 2026 года министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с участниками СВО рассказал о наличии «Изделия 80», однако отметил необходимость его доработки. С того момента компания приступила к разработке второго поколения коптеров. В октябре она также начала модернизировать дроны первого поколения.
Директор по инновациям «Транспорта будущего» Владислав Алексеев рассказал, что в результате стали более прочными лучи, на которых держатся двигатели. Управление последними перешло на несколько независимых каналов. Для противодействия системам РЭБ машина получила резервные частоты управления. Кроме того, если связь с дроном теряется, то он автоматически выходит из зоны действия РЭБ. Помимо этого, разработан более универсальный механизм управления.
Также курсовую камеру на коптерах заменили на ту, что работает на гироподвесе. По словам господина Алексеева, это улучшает обзор для оператора: он получает стабильную картинку, может смотреть по сторонам и вниз, не меняя курс, и точнее выходит на точку сброса. Механизм сброса, в свою очередь, стал универсальным для любых видов грузов и боеприпасов, а также теперь он легче на 650 г.
«Мы добавили еще одну батарею. Это немного увеличило общий вес изделия, но увеличило и время полета. По грузоподъемности и дальности БАС-80 на данный момент превосходит украинские аналоги»,— отметил Владислав Алексеев.
Генеральный директор «Транспорта будущего» Андрей Лебедев отметил, что сейчас компания может выпускать около 400 «Изделий 80» в месяц или около 5 тыс. в год. При этом в случае необходимости производственные мощности могут быть увеличены.
По словам господина Лебедева, на выпуск одного изделия было потрачено несколько сотен тыс. руб. Он пояснил, что всего в созданную в 2021 году компанию было инвестировано 22,8 млрд руб. В основном речь идет о собственных средствах. Были и государственные субсидии, но они «в десятки раз меньше частных вложений». 11,9 млрд руб. направили на создание производственных мощностей, 2,9 млрд — на разработки. По словам спикера, выделить из общей суммы затраты на «Изделие 80» сложно, однако на разработку третьего поколения этого типа беспилотников «понадобятся копейки, потому что уже есть база, на которую можно опираться».
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в ходе брифинга Андрей Лебедев также рассказал, что после возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджеров ГК «Эфко» и экс-главы «Транспорта будущего» Юрия Козаренко в компании провели ряд проверок. После их завершения отгрузки машин возобновились.