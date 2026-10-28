Белгородский «Транспорт будущего» начал отгрузки коптера нового поколения

По словам господина Лебедева, на выпуск одного изделия было потрачено несколько сотен тыс. руб. Он пояснил, что всего в созданную в 2021 году компанию было инвестировано 22,8 млрд руб. В основном речь идет о собственных средствах. Были и государственные субсидии, но они «в десятки раз меньше частных вложений». 11,9 млрд руб. направили на создание производственных мощностей, 2,9 млрд — на разработки. По словам спикера, выделить из общей суммы затраты на «Изделие 80» сложно, однако на разработку третьего поколения этого типа беспилотников «понадобятся копейки, потому что уже есть база, на которую можно опираться».