Офис «Единой России» на Невском проспекте после ремонта займет 1700 «квадратов»

В дом №146 на Невском проспекте партия переехала осенью 2025 года. Там разместили общественную приемную партии. Сейчас единороссы занимают только часть помещений со стороны проспекта Бакунина. После завершения ремонтных работ партийцы откроют креативное пространство и музей истории «Единой России». Также там появилась экспозиция, посвященная специальной военной операции.