Офис «Единой России» на Невском проспекте после ремонта займет 1700 «квадратов»
После завершения ремонтных работ в петербургском офисе «Единой России» на Невском проспекте партийцы займут помещение площадью 1,7 тысячи квадратных метров, рассказал «Ъ Северо-Запад» депутат Законодательного собрания, руководитель исполкома городского отделения партии Александр Серавин.
Предыдущий партийный офис на Конногвардейском бульваре, где «Единая Россия» работала с 2008 года, занимал 1,8 тыс. кв.м, отметил господин Серавин.
В дом №146 на Невском проспекте партия переехала осенью 2025 года. Там разместили общественную приемную партии. Сейчас единороссы занимают только часть помещений со стороны проспекта Бакунина. После завершения ремонтных работ партийцы откроют креативное пространство и музей истории «Единой России». Также там появилась экспозиция, посвященная специальной военной операции.