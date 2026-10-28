Глава МИД Армении исключил возвращение страны в ОДКБ
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика уже давно приостановила свое участие в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не собирается возвращаться. Так он отреагировал на призыв бывшего генсека организации Николая Бордюжи исключить Армению из состава участников.
«Мы уже давно приостановили наше участие в работе этой структуры, заморозили наше членство. И если другие члены структуры или секретариат делают комментарии, то напрасно. Мы нашу позицию не поменяем и не видим наше возвращение в ОДКБ»,— заявил Арарат Мирзоян журналистам (цитата по ArmenPress).
Накануне Николай Бордюжа, возглавлявший ОДКБ в 2003-2016 годах, рекомендовал исключить Армению из ОДКБ, так как власти не участвуют в работе организации и не платят взносы. По его словам, со стороны Еревана было бы порядочно выйти самим.
В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла в том числе об «отсутствии реакции» ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в армянский город Джермук. Еще одним поводом стали события осени 2023 года, когда в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом.
Никол Пашинян позднее называл ОДКБ угрозой безопасности республики. Армянский МИД утверждал, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Президент РФ Владимир Путин говорил, что вмешательство ОДКБ в этот конфликт было бы некорректным с юридической точки зрения.