Глава МИД Армении исключил возвращение страны в ОДКБ

В феврале 2024 года Армения заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Речь шла в том числе об «отсутствии реакции» ОДКБ на события осени 2022 года, когда азербайджанские войска вошли в армянский город Джермук. Еще одним поводом стали события осени 2023 года, когда в результате военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом.