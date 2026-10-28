Экспертиза вышла на ринг
В проекте строительства центра бокса в Уфе не нашли нарушений
Возведение Центра прогресса бокса и тенниса в Уфе не нанесет ущерба парку имени Якутова. К такому выводу пришла эксперт-историк Лидия Купцова, оценившая проектную документацию будущего здания. По ее мнению, спортивный комплекс будет находиться за пределами парка, а строители не должны складировать мусор на его территории и использовать виды работ, которые могут навредить территории парка. Эксперт уверена, что спортивный комплекс впишется в архитектуру и ландшафт парка. Руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина считает размещение центра допустимым, если это не будет противоречить предмету охраны и не будет выбиваться из концепции парка.
Эксперт из Оренбурга Лидия Купцова признала строительство Центра прогресса бокса и тенниса в Уфе безопасным для расположенного рядом объекта культурного наследия регионального значения — парка имени Якутова. Экспертиза проводилась по заказу ООО «РубежСтрой», которое разработало проект строительства спорткомплекса по заказу ООО «Республиканское управление капитального строительства» (принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики). Документ размещен на сайте Башкультнаследия для общественного обсуждения до 30 октября.
Возведение центра в апреле 2024 года анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров. Место для будущего спортивного объекта определили на территории спортшколы олимпийского резерва по теннису в парке имени Якутова. Господин Хабиров тогда сообщил, что в Башкирии более 4 тыс. школьников занимаются боксом, а более 1 тыс. — большим теннисом. Сроки строительства глава региона тогда не определил.
Известно, что общая площадь спорткомплекса составит до 18 тыс. кв. м. Максимальная высота — пять этажей. Внутри здания планируются зал с трибуной на 150 зрителей с двумя теннисными кортами, два малых зала для теннисистов, два боксерских зала, зал на два ринга с трибунами до 1,5 тыс. зрителей и с возможностью трансформировать его для организации турниров по теннису. Кроме того, в проекте планировалось предусмотреть зал для баскетбола и волейбола, автостоянку на 50 мест, гостиницу и другие помещения.
Стоимость строительства оценивалась в 2,86 млрд руб.
В середине октября глава Башкирии учредил межведомственную рабочую группу по вопросам строительства Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Ее возглавил спикер Курултая республики Андрей Назаров.
По мнению Лидии Купцовой, строящийся объект будет расположен вне границ памятника культуры, а при его возведении строители предусмотрят решения, исключающие загрязнения воздуха, подтопление территории парка и превышение допустимых уровней шума, не будут использовать взрыво- и пожароопасные объекты, а также будут складировать стройматериалы не ближе 20 м от границ парка.
Эксперт отметила, что проектируемое здание имеет компактную композицию (высота — 30 м), не будет менять общий масштаб парка и не перекроет собой мемориал «Вечный огонь». По ее мнению, здание будет гармонично вписано в окружающий ландшафт за счет сдержанной цветовой гаммы и ритмичной композиции фасадов.
Таким образом, Лидия Купцова пришла к выводу, что проект строительства Центра прогресса бокса и тенниса не нарушает требования к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны парка имени Якутова.
«В парке Якутова достаточно много спортивных и развлекательных современных объектов. Если это не будет противоречить предмету охраны и будет вписываться в имеющую место спортивную концепцию парка, то это вполне допустимо, — отмечает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. — Но однозначные выводы можно делать только после подробного изучения проекта, в том числе в части визуализации, а также обязательного в данном случае раздела обеспечения сохранности парка, предусмотренного законодательством».