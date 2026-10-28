Экспертиза вышла на ринг

Возведение Центра прогресса бокса и тенниса в Уфе не нанесет ущерба парку имени Якутова. К такому выводу пришла эксперт-историк Лидия Купцова, оценившая проектную документацию будущего здания. По ее мнению, спортивный комплекс будет находиться за пределами парка, а строители не должны складировать мусор на его территории и использовать виды работ, которые могут навредить территории парка. Эксперт уверена, что спортивный комплекс впишется в архитектуру и ландшафт парка. Руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина считает размещение центра допустимым, если это не будет противоречить предмету охраны и не будет выбиваться из концепции парка.