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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Башкортостан

Экспертиза вышла на ринг

В проекте строительства центра бокса в Уфе не нашли нарушений
Возведение Центра прогресса бокса и тенниса в Уфе не нанесет ущерба парку имени Якутова. К такому выводу пришла эксперт-историк Лидия Купцова, оценившая проектную документацию будущего здания. По ее мнению, спортивный комплекс будет находиться за пределами парка, а строители не должны складировать мусор на его территории и использовать виды работ, которые могут навредить территории парка. Эксперт уверена, что спортивный комплекс впишется в архитектуру и ландшафт парка. Руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина считает размещение центра допустимым, если это не будет противоречить предмету охраны и не будет выбиваться из концепции парка.
Здание спортивного комплекса не перекроет собой мемориал «Вечный огонь»

Здание спортивного комплекса не перекроет собой мемориал «Вечный огонь»

Дмитрий Колпаков

Эксперт из Оренбурга Лидия Купцова признала строительство Центра прогресса бокса и тенниса в Уфе безопасным для расположенного рядом объекта культурного наследия регионального значения — парка имени Якутова. Экспертиза проводилась по заказу ООО «РубежСтрой», которое разработало проект строительства спорткомплекса по заказу ООО «Республиканское управление капитального строительства» (принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики). Документ размещен на сайте Башкультнаследия для общественного обсуждения до 30 октября.
Возведение центра в апреле 2024 года анонсировал глава Башкирии Радий Хабиров. Место для будущего спортивного объекта определили на территории спортшколы олимпийского резерва по теннису в парке имени Якутова. Господин Хабиров тогда сообщил, что в Башкирии более 4 тыс. школьников занимаются боксом, а более 1 тыс. — большим теннисом. Сроки строительства глава региона тогда не определил.
Известно, что общая площадь спорткомплекса составит до 18 тыс. кв. м. Максимальная высота — пять этажей. Внутри здания планируются зал с трибуной на 150 зрителей с двумя теннисными кортами, два малых зала для теннисистов, два боксерских зала, зал на два ринга с трибунами до 1,5 тыс. зрителей и с возможностью трансформировать его для организации турниров по теннису. Кроме того, в проекте планировалось предусмотреть зал для баскетбола и волейбола, автостоянку на 50 мест, гостиницу и другие помещения.
Стоимость строительства оценивалась в 2,86 млрд руб.
В середине октября глава Башкирии учредил межведомственную рабочую группу по вопросам строительства Центра прогресса бокса и Академии тенниса. Ее возглавил спикер Курултая республики Андрей Назаров.
По мнению Лидии Купцовой, строящийся объект будет расположен вне границ памятника культуры, а при его возведении строители предусмотрят решения, исключающие загрязнения воздуха, подтопление территории парка и превышение допустимых уровней шума, не будут использовать взрыво- и пожароопасные объекты, а также будут складировать стройматериалы не ближе 20 м от границ парка.
Эксперт отметила, что проектируемое здание имеет компактную композицию (высота — 30 м), не будет менять общий масштаб парка и не перекроет собой мемориал «Вечный огонь». По ее мнению, здание будет гармонично вписано в окружающий ландшафт за счет сдержанной цветовой гаммы и ритмичной композиции фасадов.
Таким образом, Лидия Купцова пришла к выводу, что проект строительства Центра прогресса бокса и тенниса не нарушает требования к градостроительным регламентам в границах территории зон охраны парка имени Якутова.
«В парке Якутова достаточно много спортивных и развлекательных современных объектов. Если это не будет противоречить предмету охраны и будет вписываться в имеющую место спортивную концепцию парка, то это вполне допустимо, — отмечает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина. — Но однозначные выводы можно делать только после подробного изучения проекта, в том числе в части визуализации, а также обязательного в данном случае раздела обеспечения сохранности парка, предусмотренного законодательством».
Майя Иванова
Главное. «Ъ–Уфа»