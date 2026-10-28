Жителя Сарапула осудили на 3,5 года за комментарии во «ВКонтакте»
Мужчину признали виновным по шести эпизодам возбуждения ненависти и вражды
Житель Сарапула получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима за комментарии во «ВКонтакте», направленные на возбуждение ненависти и вражды с угрозами насилия. Об этом сообщает Сарапульский городской суд.
Суд установил, что в 2020–2022 годах мужчина, находясь в состоянии опьянения, размещал комментарии под публикациями в сообществах Сарапула. По оценке суда, они содержали призывы к насилию и высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении определенных групп лиц.
Мужчину признали виновным по шести эпизодам п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Суд учел полное признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его родственников, а также содействие расследованию. Ему назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.