Жителя Сарапула осудили на 3,5 года за комментарии во «ВКонтакте»

Суд установил, что в 2020–2022 годах мужчина, находясь в состоянии опьянения, размещал комментарии под публикациями в сообществах Сарапула. По оценке суда, они содержали призывы к насилию и высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении определенных групп лиц.