В Самарской области полицейского поймали на взятке 300 тыс. рублей
За эту сумму силовик обещал взяткодателю принять нужное решение в рамках проводимых проверок
В Волжском районе Самарской области задержан сотрудник полиции, которому предъявлено обвинение в получении взятки через посредника (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело расследует следственный отдел по городу Новокуйбышевску СУ СК России по Самарской области.
По данным следствия, в октябре 2026 года фигурант получил 300 тысяч рублей за незаконные действия (бездействие) в интересах взяткодателя. В частности, подозреваемый обещал принять нужное решение в рамках проводимых в отношении него проверок.
Противоправную деятельность полицейского пресекли сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области. Деньги, полученные в качестве взятки, изъяты при задержании.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому. Следствие устанавливает обстоятельства преступления.