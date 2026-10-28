Мантуров заявил о разработке защиты стратегических объектов от воздушных атак
Правительство уделяет внимание защите объектов транспорта, энергетики, логистики, информационной инфраструктуры и промышленности от воздушных атак, заверил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, разработаны решения для «активной и пассивной» защиты таких объектов.
Господин Мантуров уточнил, что Минобороны и промышленность вместе работают над наращиванием возможностей ПВО. «Определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов»,— рассказал он на правительственном часе в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).
В начале октября вице-премьер Александр Новак заявил, что власти и нефтекомпании провели большую работу по усилению защиты НПЗ. По его словам, была создана «пассивная защита, отвечающая моделям угроз», но подробностей вице-премьер не привел. Минфин предлагал не облагать НДС передачу бизнесом средств защиты от БПЛА. Бизнес предложил выстроить единую систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА.