Мантуров заявил о разработке защиты стратегических объектов от воздушных атак

Господин Мантуров уточнил, что Минобороны и промышленность вместе работают над наращиванием возможностей ПВО. «Определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов»,— рассказал он на правительственном часе в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).